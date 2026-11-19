Rodrigo De Paul mostró su emoción por su inminente boda con Tini Stoessel, programada para el 19 de diciembre de 2026 en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el futbolista compartió una selfie en sus historias de Instagram, donde dejó en claro su entusiasmo y nerviosismo ante la llegada de uno de los días más importantes de su vida. "En un mes me caso", expresó De Paul en su publicación.

En la imagen, el mediocampista de la Selección argentina posó sonriente, vistiendo una gorra blanca y una musculosa deportiva azul, con una remera blanca debajo. La publicación reflejó la alegría que siente mientras se prepara para dar el sí junto a la cantante, con quien retomó su historia de amor tras una separación.

El posteo de De Paul por su casamiento. (Captura)

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre la boda fue la temática elegida por Tini para la celebración. Según reveló la periodista Yanina Latorre, la artista se inspiró en tres películas que representan la historia de amor de la pareja y que tienen un significado especial para ambos. "Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella", comentó Latorre, brindando detalles sobre los preparativos del evento.

La boda se caracterizará por ser una celebración íntima, reservada para un grupo reducido de familiares y amigos cercanos. Más tarde, se sumarán los invitados a la cena y la fiesta. Además, se supo que Guido, el hermano de De Paul, oficiará la unión simbólica.