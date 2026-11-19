Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- El dueño de un supermercado chino fue asesinado de una puñalada este jueves en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, mientras forcejeaba con un indigente que había robado dos cervezas y las había ocultado entre sus ropas.

El incidente ocurrió en el comercio "Los Hermanos", situado en la intersección de París y Fitz Roy, donde Dai Jianrong, el propietario, observó a través de las cámaras de seguridad que un sujeto había sustraído dos botellas de cerveza e intentaba esconderlas bajo su ropa.

El comerciante -de 49 años- confrontó al ladrón y le exigió que devolviera las botellas, pero el delincuente se negó y comenzó un forcejeo que culminó cuando el dueño del negocio recibió una cuchillada en la espalda, que le perforó un pulmón. A pesar de ser trasladado al Hospital Parosien, falleció pocas horas después debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades policiales han confirmado que el agresor ya fue identificado, aunque todavía no ha sido detenido.