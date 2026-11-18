Por Sergio Berensztein

Creo que lo que vimos ayer en la política argentina puede marcar un punto de inflexión de cara a las elecciones de 2027. Después de mucho tiempo de fragmentación, disputas internas y proyectos individuales, comienzan a aparecer señales de una reorganización del sistema político alrededor de dos grandes coaliciones. Una de centro derecha, con eje en La Libertad Avanza y el PRO, y otra de centro izquierda, articulada alrededor del peronismo y con Sergio Massa como una de sus figuras aglutinadoras.

Lo que más me interesa de este proceso es el pragmatismo que parece imponerse en ambos espacios. Dirigentes que hasta hace poco estaban enfrentados empiezan a entender que, para competir con posibilidades reales, necesitan resignar posiciones personales, diferencias políticas e incluso algunas convicciones. No estamos necesariamente ante acuerdos basados en una identidad común, sino ante la comprensión de que la fragmentación puede convertirse en el principal obstáculo para alcanzar el poder.

En el oficialismo, observo una estrategia muy clara: reducir al mínimo los riesgos electorales para Javier Milei. El Presidente llega a esta etapa con un desgaste importante en la opinión pública y con una economía que, lejos de funcionar como un respaldo de su popularidad, se transformó en una fuente permanente de preocupación. Por eso, el Gobierno pretende polarizar la elección, evitar instancias que puedan exponer sus debilidades y construir un resultado cercano al 45 por ciento que le permita aspirar a un triunfo en primera vuelta.

En ese contexto entiendo la insistencia oficial en eliminar las PASO y evitar un debate presidencial que obligue a Milei a confrontar directamente con sus adversarios. El Gobierno no quiere repetir una experiencia como la de Mauricio Macri en 2019, cuando el resultado de las primarias modificó por completo el escenario electoral y obligó a una remontada que finalmente no alcanzó para conservar el poder. La apuesta libertaria consiste en mantener el control del relato, profundizar la polarización y evitar que las críticas opositoras encuentren una exposición mayor ante la sociedad.

También advierto que esa estrategia lleva al oficialismo a aceptar concesiones que hasta hace poco parecían incompatibles con su discurso. Lo vimos en las negociaciones parlamentarias y en los acuerdos con gobernadores, incluso con eventuales costos para la construcción territorial de La Libertad Avanza. La necesidad de llegar competitivo a 2027 parece estar por encima de algunas diferencias ideológicas. En ese marco, la relación con el PRO y el papel de Mauricio Macri adquieren una importancia central. Macri parece dispuesto a respaldar más explícitamente al Gobierno, aunque persisten tensiones y disputas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde conviven intereses políticos y familiares difíciles de separar.

Del otro lado, lo que observo es un movimiento igualmente significativo. Sergio Massa parece haber regresado a la escena con la intención de articular un frente amplio que pueda enfrentar al oficialismo. La reunión de dirigentes peronistas, referentes del interior y figuras con trayectorias diferentes muestra que existe una voluntad de construir una alternativa que no quede encerrada en el kirchnerismo. La presencia de dirigentes como Miguel Ángel Pichetto y de gobernadores con peso propio revela que el objetivo es sumar sectores moderados y ampliar la base electoral.

Me parece particularmente importante la experiencia que Massa recogió de Brasil. Allí, la construcción de una coalición amplia permitió enfrentar a una derecha consolidada, incluso incorporando sectores de centro y centro derecha que no necesariamente compartían toda la identidad del espacio ganador. Esa parece ser la lógica que ahora intenta trasladar a la Argentina: no alcanza con reunir al peronismo tradicional y a La Cámpora; hace falta convocar a dirigentes y votantes que no se identifican plenamente con el kirchnerismo, pero que tampoco quieren una continuidad del proyecto de Milei.

Sin embargo, esa construcción tiene interrogantes importantes. El primero es Axel Kicillof, que por ahora aparece fuera de esta articulación y conserva una identidad política propia, con aspiraciones presidenciales. También habrá que observar qué lugar ocupan los sectores más duros del kirchnerismo y cómo se resuelve la convivencia entre dirigentes que tienen diferencias profundas. Una coalición puede ser electoralmente eficaz, pero necesita un acuerdo mínimo sobre el rumbo económico, institucional y político para no convertirse en una suma circunstancial de intereses.

Si este proceso se consolida, creo que la Argentina podría avanzar hacia un bipartidismo distinto del que conocimos históricamente. Ya no tendríamos necesariamente dos grandes partidos capaces de contener sectores de izquierda, centro y derecha dentro de una misma estructura, como ocurrió durante décadas con el peronismo y el radicalismo. Podríamos tener dos coaliciones con perfiles ideológicos más definidos: una de centro derecha, con La Libertad Avanza, el PRO y fuerzas provinciales; y otra de centro izquierda, con el peronismo y dirigentes moderados que busquen ampliar su representación.

Pero no quiero perder de vista dos riesgos. Por un lado, una alternativa peronista demasiado moderada podría dejar un espacio vacante para una izquierda que viene creciendo en determinados sectores de la sociedad. Por otro, la exclusión de Kicillof o la incapacidad de integrar a todas las expresiones del peronismo podrían terminar debilitando el frente opositor y facilitar una victoria de Milei en primera vuelta. La fragmentación, que hoy parece querer evitarse, sigue siendo una posibilidad concreta.

Por eso, mi conclusión es que estamos ante el comienzo de una reorganización política cuyo resultado todavía está abierto. La Argentina podría encaminarse hacia una competencia entre dos grandes coaliciones, más parecida a la que se observa en Brasil que a los escenarios de dispersión electoral que vimos en otros países o en nuestra propia historia reciente. Pero para que esa transformación sea real, no alcanza con reunir dirigentes: será necesario construir propuestas, establecer reglas de convivencia y ofrecer respuestas a una sociedad que sigue esperando soluciones concretas. Las elecciones de 2027 empiezan a ordenarse, aunque todavía falta saber si estas dos coaliciones lograrán convertirse en alternativas verdaderamente sólidas.