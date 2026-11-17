FOTO: El Día de la Militancia: Massa y Kicillof en la encrucijada del peronismo hacia 2027

Por Sergio Berensztein

Es el día de la militancia peronista, 17 de noviembre, en el año 72 volvía Perón a la Argentina. Con motivo de este día, Sergio Massa, ha recuperado el entusiasmo por los micrófonos y convoca a una reunión de muchas tribus.

En la interna del peronismo, hay dos en carrera y otros tantos con ganas. Por un lado está Massa y, por el otro, Kicillof. Ambos quieren llegar, aunque solo uno lo logrará.

Hoy, en el día de la militancia, se celebran reuniones de todo tipo. La Cámpora irá al encuentro que promueve Massa, pero también estarán en la casa de Cristina en el sur de Buenos Aires. Kicillof festejará por su cuenta. En el interior, varias celebraciones se llevarán a cabo, incluso con la presencia del gobernador de La Pampa, en un acto. El peronismo dividido no es algo nuevo, pero las estrategias preelectorales son distintas de cara al proceso 2027.

Lo de hoy de Massa es un lanzamiento claro. Su convocatoria es plural, aunque no completa. Incluye sectores de distinto pelaje, como La Cámpora y muchos del ex peronismo federal, y busca construir una base en la provincia de Buenos Aires con vocación nacional. La respuesta de Kicillof es interesante. Él dice que prefiere competencia y no tener pasos para que se imponga el dedo de Cristina o una negociación de élites.

Kicillof busca, además, desperonizar su fórmula. Está siguiendo lo que pasa en Uruguay con candidatos del frente amplio que tienen apoyo de votantes independientes, algo similar a lo que intenta Pedro Sánchez en España. Kicillof se presenta como la alternativa a Cristina, mientras que Massa, que antes enfrentó a Cristina, busca una reivindicación del peronismo.

Es complicado imaginar una división electoral, aunque siempre se dice que se pelean pero terminan juntos. Si el peronismo llega a fragmentarse, ¿habría fracturas en los dos frentes? Esto ya ocurrió en 2003, donde radicalismo y peronismo presentaron varias candidaturas, lo que fragmentó la oferta electoral. Ahora, podríamos ver una fragmentación en una situación menos traumática, lo que refleja problemas de coordinación en la política.

La política argentina puede derivar en situaciones inesperadas el año próximo.