Las fabulosas perspectivas a largo plazo, relegadas por el costo del ajuste y la cuestión electoral

Por Sergio Berensztein

Hay una paradoja que me parece central para entender el momento que atraviesa Argentina: mientras la coyuntura económica y la incertidumbre política generan preocupación, el país empieza a despertar un interés extraordinario entre inversores que miran más allá de los próximos meses. El Gobierno de Javier Milei ya está instalado en la discusión electoral de 2027 y el Presidente confirmó que buscará la reelección. Al mismo tiempo, la oposición comienza a reorganizarse, con Sergio Massa nuevamente en escena y otros dirigentes que empiezan a recorrer el territorio. Todo parece leerse en clave electoral, pero yo creo que corremos el riesgo de perder de vista algo mucho más importante: las perspectivas de desarrollo que se abren para la Argentina.

No quiero minimizar las dificultades del presente. Hace pocos días analizamos datos de opinión pública que muestran que una mayoría significativa de los argentinos considera que la situación económica está mal. El ajuste tiene costos concretos, afecta los ingresos, condiciona el consumo y genera incertidumbre en las empresas y en las familias. Además, la cercanía de las elecciones introduce interrogantes sobre la continuidad del programa económico y la capacidad del Gobierno para sostener sus decisiones. Pero una cosa es reconocer esas dificultades y otra es suponer que el futuro del país queda limitado a la coyuntura política.

El viernes tuve la oportunidad de participar de un encuentro con representantes de empresas de primer nivel y conocer proyectos que están mirando a la Argentina desde otra perspectiva. Algunas compañías todavía no tienen presencia en nuestro país, pero evalúan instalarse por las oportunidades que aparecen en la energía, la minería, la infraestructura y la tecnología. Me llamó la atención el horizonte temporal con el que trabajan: no están pensando solamente en los próximos seis meses ni en la próxima elección, sino en lo que puede ocurrir durante los próximos diez o veinte años. Y creo que esa mirada merece nuestra atención.

Hay una combinación de factores que explica este interés. Por un lado, tenemos recursos naturales extraordinarios: petróleo, gas, litio, cobre y una capacidad de producción agroindustrial muy importante. Por otro, contamos con recursos humanos calificados y con sectores tecnológicos que pueden acompañar ese desarrollo. Y hay un tercer elemento que hasta hace poco podía parecer una desventaja: nuestra distancia respecto de los principales focos de conflicto geopolítico. En un mundo cada vez más inestable, esa ubicación puede convertirse en un activo. La Argentina tiene problemas, naturalmente, pero también ofrece condiciones que otros países empiezan a valorar.

Uno de los sectores donde veo un cambio significativo es el de la infraestructura y la movilidad. El desarrollo de Vaca Muerta y de los proyectos mineros exige trasladar grandes cantidades de insumos, equipos, materiales y trabajadores. Esto puede modificar por completo la lógica de negocios de los ferrocarriles de carga, especialmente del Belgrano Cargas. Históricamente, buena parte de su movimiento estuvo vinculada con la producción agroindustrial del norte argentino. Ahora, la minería del litio y del cobre, junto con las obras de infraestructura que demandan esas actividades, puede generar una nueva corriente de transporte y aumentar considerablemente la utilización de su capacidad.

Esto tiene un efecto multiplicador que muchas veces no advertimos. Cuando se instala una explotación minera o se amplía un proyecto energético, no solamente se beneficia la empresa que extrae los recursos. Aparecen necesidades de transporte, maquinaria, mantenimiento, neumáticos, logística y servicios especializados. En ese contexto, conocí el interés de fabricantes internacionales de camiones y vehículos pesados que evalúan ampliar su presencia en la Argentina. Algunas marcas ya operan en el país y otras observan el crecimiento de la actividad minera como una oportunidad para ingresar. Es decir, el desarrollo de los recursos naturales puede impulsar también nuevas actividades industriales y comerciales.

El segundo fenómeno que me parece extraordinario tiene que ver con los centros de datos. A primera vista, alguien podría preguntarse qué relación existe entre la minería, la energía y las grandes instalaciones tecnológicas. La relación es directa: para procesar enormes cantidades de información se necesita energía abundante, confiable y a un costo competitivo. También se requieren condiciones climáticas que permitan reducir el consumo destinado a la refrigeración de los equipos. Y la Patagonia argentina reúne esas dos características: dispone de recursos energéticos y tiene temperaturas que pueden favorecer este tipo de inversiones. Por eso hay empresas que empiezan a mirar incluso regiones relativamente aisladas para instalar infraestructura tecnológica.

Este negocio tiene, además, una conexión directa con el desarrollo de la inteligencia artificial. La expansión de los centros de datos exige inversiones gigantescas y genera discusiones en distintos países por su impacto energético y territorial. En Estados Unidos, por ejemplo, algunas comunidades manifestaron resistencias frente a la instalación de estas grandes instalaciones. La Argentina podría ofrecer condiciones diferentes, siempre que consiga garantizar infraestructura, energía y estabilidad regulatoria. También aparecen oportunidades vinculadas con el cobre y el litio, dos recursos fundamentales para las redes eléctricas, las baterías y los sistemas de almacenamiento energético. No digo que todo esto vaya a concretarse automáticamente, pero sí que estamos frente a posibilidades que hace algunos años parecían lejanas.

Hay otro dato que muestra la transformación de nuestra matriz productiva: la Argentina está exportando más petróleo y gas, y el peso de la energía en las ventas externas crece frente a sectores tradicionales. Esto no significa que la agroindustria haya perdido importancia, sino que se está diversificando la estructura exportadora. Es cierto que los precios internacionales pueden cambiar y que una caída del barril de petróleo puede modificar los cálculos de rentabilidad. Pero lo relevante es que hoy existen proyectos, inversiones y capacidades productivas que pueden sostener un ciclo de crecimiento más amplio. La oportunidad no depende exclusivamente de una cotización favorable, sino de la posibilidad de desarrollar una nueva infraestructura productiva.

Ahora bien, cuando me preguntan por las perspectivas políticas, mi respuesta es bastante menos optimista en el corto plazo. La Argentina tiene por delante meses complejos, con una discusión electoral que ya empezó y con dudas sobre la capacidad de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda. Si el país vuelve a enfrentar dificultades para conseguir los dólares necesarios, no está garantizado que la asistencia externa alcance para resolver el problema. La continuidad del programa económico, la relación con los gobernadores, la construcción de acuerdos y la capacidad del Banco Central y del Tesoro para administrar las obligaciones financieras son cuestiones que pueden generar turbulencias. No sería responsable ignorar esos riesgos.

Sin embargo, también observo algo que me parece importante: los proyectos de desarrollo energético y minero no están necesariamente condicionados por las diferencias partidarias. Cuando uno conversa con gobernadores y referentes de distintas fuerzas políticas, encuentra que muchos comprenden la importancia de impulsar estas actividades. En varias provincias gobernadas por el peronismo, por ejemplo, existe un interés concreto en atraer inversiones, generar empleo y ampliar los ingresos locales. No necesariamente porque compartan la visión ideológica del Gobierno nacional, sino porque entienden que esas actividades pueden transformar sus economías. Esa coincidencia práctica puede convertirse en una oportunidad para construir acuerdos que trasciendan la disputa electoral.

Termino con una reflexión que me parece fundamental. Javier Milei habla de abrir la economía, aumentar el comercio internacional y devolverles a los argentinos recursos mediante la reducción de impuestos. Son objetivos que forman parte de su programa y que deberán evaluarse por sus resultados. Pero, más allá del discurso presidencial y de la competencia electoral, yo creo que la Argentina está frente a una oportunidad histórica. Tenemos recursos, capacidades, ubicación geográfica y sectores productivos con potencial para impulsar un ciclo de desarrollo que el país no experimenta desde hace muchas décadas. El ajuste y la incertidumbre política pueden oscurecer esa perspectiva, pero no deberían impedirnos verla. Mi preocupación es que estemos tan concentrados en la próxima elección que no consigamos prepararnos para lo que puede venir. Porque el desafío no es solamente estabilizar la economía: es construir las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en inversiones, trabajo, exportaciones y mejores ingresos para la sociedad.