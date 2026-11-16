El riesgo país superó los 840 puntos y las acciones argentinas caen 5,2%: qué pasa con el dólar

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 843 puntos básicos, en una jornada marcada por las pérdidas de las acciones nacionales en Wall Street, la caída de los bonos soberanos y una nueva suba del dólar oficial, que llegó a los $1.575 para la venta en el Banco Nación.

El indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento de 10 unidades respecto del cierre anterior, en un contexto de cautela de los inversores internacionales y dudas sobre las necesidades de financiamiento de la Argentina para 2027.

En la Bolsa de Nueva York, los certificados de empresas argentinas (ADRs) mostraron retrocesos de hasta el 5,2%. Las mayores pérdidas correspondieron a YPF (-5,2%), Banco Macro (-3,1%) y BBVA (-3%).

Los bonos soberanos en dólares también comenzaron la semana con bajas de hasta el 1%, mientras que el índice MSCI Merval retrocedía alrededor del 2,5% medido en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentó $5 y se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo en términos nominales.

Por su parte, el dólar blue registró una suba del 0,96% y cotizó a $1.580 para la venta en el mercado informal porteño.

Las cotizaciones financieras también mostraron incrementos. El dólar MEP avanzó 0,47%, hasta los $1.583,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 0,51% y se negoció a $1.679,68.

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En medio de las turbulencias financieras, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el aumento del riesgo país a factores internacionales y a la incertidumbre política interna.

"Sube por el temor a que no esté Milei", afirmó el funcionario durante una entrevista radial, al referirse a las preocupaciones de los inversores sobre la continuidad del programa económico.

Caputo destacó que, pese a que el indicador pasó de 400 a 850 puntos en los últimos meses, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable y el Banco Central continuó comprando reservas.

Según el ministro, ese comportamiento refleja la fortaleza del programa económico y contradice los pronósticos que anticipan una mayor volatilidad cambiaria durante 2027.

Además, proyectó un superávit comercial de US$30.000 millones para el próximo año y sostuvo que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) prácticamente se duplicarán.

El comienzo de la semana estuvo condicionado por las pérdidas de las empresas tecnológicas en Wall Street, en medio de una mayor cautela de los operadores frente a las perspectivas del sector.

El economista Gustavo Ber señaló que los inversores continúan evaluando cómo y cuándo el Gobierno argentino avanzará en una estrategia destinada a conseguir el financiamiento adicional que necesitará durante 2027.

En el escenario internacional, la atención está puesta en la presentación de resultados de Nvidia, prevista para este martes 17 de noviembre, y en el esperado debut bursátil de Anthropic, programado para el jueves 19. Ambos acontecimientos podrían influir en el comportamiento de los mercados tecnológicos.

En el plano local, los operadores también siguen el tratamiento legislativo de la reforma electoral, las señales de política económica y la evolución de las tasas de interés.

La mayor demanda de pesos, los movimientos de liquidez y las perspectivas de financiamiento aparecen entre las principales variables que monitorea el mercado de cara a 2027.