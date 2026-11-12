El Papa llenó con su palabra el vacío de sentido común en el que vive hace tiempo la Argentina

Por Sergio Berensztein

Hay diagnósticos que duelen no por su complejidad, sino por lo elemental de su evidencia. Escuchar las reflexiones sobre la gira sudamericana de León XIV deja al desnudo una radiografía implacable de nuestra realidad nacional: el Papa llena con su palabra un profundo vacío de sentido común que la dirigencia política argentina padece desde hace demasiado tiempo.

Parece una paradoja inaceptable, pero el debate público ha descendido a un nivel tal de precariedad que incluso la estructura básica de sujeto, verbo y predicado se ha vuelto un bien escaso en los discursos oficiales. Asistimos a una dirigencia que, al leer un texto, tropieza con las reglas más elementales de la gramática. La falla no es solo técnica; es el síntoma inocultable de una clase política empobrecida en sus conceptos y desconectada de la realidad cotidiana.

Frente a este páramo retórico, el mensaje papal irrumpe no solo por su contenido —que interpela con la necesidad imperiosa de la reconciliación, la revalorización de los bienes públicos, la educación y el trabajo—, sino fundamentalmente por las formas. En un escenario dominado por la estridencia y la confrontación vacía, la simpleza, una sonrisa y una mirada profunda logran conmocionar a una sociedad entera. La figura de León XIV expone como un espejo incómodo aquello de lo que carecemos: el respeto por el otro, la transparencia conceptual y la autenticidad genuina.

La política argentina ha extraviado hace años la espontaneidad y el decoro en el uso de la palabra. Mientras la dirigencia siga atrapada en el laberinto de su propia indigencia discursiva, enseñanzas como las que nos deja el papado seguirán resonando como un recordatorio doloroso de lo que fuimos y de todo lo que aún nos falta recuperar.