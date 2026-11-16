Wanda Nara y la China Suárez: un conflicto mediático que se intensifica

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El enfrentamiento entre la empresaria Wanda Nara y la actriz Eugenia "China" Suárez continúa sumando capítulos, y parece estar lejos de resolverse. La situación se ha vuelto a caldear tras la difusión de mensajes y declaraciones explosivas en redes sociales, mientras la causa judicial por presuntas lesiones en relación a su hija mayor y Mauro Icardi sigue en pie.

El conflicto se intensificó luego de que un video, grabado por la China durante un episodio ocurrido el 6 de noviembre, se volviera viral. En el material, la hija de Wanda afirma que su padre ejerció violencia sobre ella, lo que ha generado una oleada de reacciones.

En el video, se puede escuchar a Wanda dirigiéndose a Suárez con frases amenazantes como "Yo te mato a palos" y "Sos una negra de mierda que estás acá por plata". A lo que la actriz responde, entre risas, "¿A quién vas a matar a palos?".

La filtración del video ha dividido la opinión pública, generando un gran apoyo hacia Wanda Nara y críticas hacia Suárez. En medio de esta controversia, Wanda ha sostenido que el video fue editado y que se omitieron partes importantes de su discurso, afirmando que "dijo muchas más cosas" que no fueron incluidas.

Por su parte, Suárez no ha dudado en responder a las acusaciones, desatando una serie de publicaciones en las que se burla de Wanda, afirmando que se ríe de una "mujer" que la insulta y la compara con su carrera, señalando que ella ha tenido éxito en el escenario mientras otras han alcanzado la fama por razones cuestionables.

El intercambio de acusaciones no se detuvo allí. Wanda lanzó varias historias en las que calificó a Suárez de "muerta de hambre" y "desesperada", sugiriendo que aguanta situaciones de violencia por interés económico. En sus mensajes, Wanda también hizo referencia a la relación de Suárez con Benjamín Vicuña y su actual pareja, Mauro Icardi.

Las acusaciones se volvieron más graves cuando Suárez insinuó que Wanda ha mantenido una relación tóxica y violenta, mientras ella se muestra como una madre responsable. Wanda le contestó pidiéndole que muestre el video completo del enfrentamiento, sugiriendo que hay más en la historia de lo que se ha hecho público.

El conflicto también ha atraído la atención de Mauro Icardi, quien ha mantenido un perfil bajo durante toda esta disputa. Sin embargo, recientemente se mostró en redes sociales disfrutando de un día de sol junto a Suárez, lo que ha añadido más leña al fuego. En una publicación, Icardi escribió: "Modo de domingo. No molestar", limitando los comentarios, lo que ha generado más especulaciones sobre su papel en esta saga.

En respuesta a su publicación, Wanda compartió una imagen de ella y su hermana Zaira Nara disfrutando de un día de playa, en un aparente intento de desviar la atención del conflicto.