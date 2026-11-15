Quién era Abel Núñez, el joven jugador que murió tras un golpe en la cabeza durante un partido

Abel Núñez, un joven futbolista de 15 años, falleció tras haber sufrido un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol. La noticia generó conmoción en el ámbito del fútbol argentino, y los mensajes de despedida se multiplicaron en las redes sociales.

Núñez, nacido en 2008, vivía en Ezeiza y era un apasionado del deporte, ya que jugaba tanto al fútbol 11 como al futsal. Se desempeñaba en las inferiores del FC Ezeiza y en la Reserva del club Nueva Estrella de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos clubes confirmaron la triste noticia de su muerte y recibieron una ola de mensajes de solidaridad.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Sábado Gol, Núñez sufrió un golpe en la cabeza el viernes, mientras disputaba un encuentro de la quinta categoría entre su equipo, FC Ezeiza, y Muñiz. La gravedad del episodio quedó reflejada en un comunicado que la institución difundió posteriormente en sus redes sociales.

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Allí, se confirmó que el futbolista había sido sometido a una cirugía y se pidió el acompañamiento de la comunidad en este difícil momento. El club expresó: “Está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica”. Además, convocaron a familiares, allegados y simpatizantes a sumarse a una cadena de oración.

La noticia generó una profunda conmoción en Nueva Estrella, que utilizó sus redes sociales para despedir al joven y anunció la suspensión de las actividades de la institución por duelo. “Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, expresaron en un primer mensaje.

Horas más tarde, FC Ezeiza publicó otro comunicado en el que manifestó su tristeza por la pérdida y recordó al futbolista. “Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, señalaron. Y agregaron: “Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”.

La muerte de Abel Gamarra Núñez, tal como era su nombre completo, también tuvo repercusiones en el mundo del futsal.

Como muestra de acompañamiento a Nueva Estrella, el partido que el equipo debía jugar esa noche frente a Argentinos Juniors fue suspendido. La institución de La Paternal expresó sus condolencias y se solidarizó con los allegados del futbolista. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Argentinos comunicó la decisión y manifestó su pesar: “La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”.