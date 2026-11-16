Alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes: hay 13 provincias bajo aviso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 16 de noviembre alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias que afectarán a trece provincias argentinas.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, señaló que se esperan precipitaciones de variada intensidad, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Alerta naranja: las zonas de mayor riesgo

La alerta naranja por tormentas fuertes rige sobre Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de La Rioja y el este de Catamarca. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Los fenómenos pueden estar acompañados de abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Se prevén acumulados de precipitación de entre 40 y 80 mm, valores que pueden superarse de forma local.

En el caso de Córdoba, la provincia se encuentra entre las más expuestas. El Ministerio de Seguridad provincial confirmó que desde la madrugada se esperan tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas, granizo mediano a grande y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores del sur, centro, Sierras Grandes, oeste y norte.

El este y noreste de la provincia quedaron bajo alerta amarilla. La vigencia se extendió desde las primeras horas del lunes hasta la madrugada del martes.

Alerta amarilla por tormentas y lluvias

La alerta amarilla por tormentas abarca la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Catamarca, el centro de La Rioja y el este de San Juan. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Los acumulados previstos oscilan entre 15 y 40 mm, con posibles superaciones locales.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias sobre el centro de Río Negro y Chubut. Allí se anticipan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 mm que podrían superarse de manera local, y no se descartan algunas tormentas aisladas.

Situación en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el lunes comenzó con cielo mayormente nublado. Se prevé un ambiente agradable a caluroso, algo ventoso y con cielo cubierto. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 19 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.