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El elogio de Unai Simón a Inglaterra tras perder el invicto: "Es la segunda mejor selección"

El arquero de España destacó el potencial del conjunto inglés después de la derrota por 3-2 en la UEFA Nations League. Los campeones del mundo perdieron un invicto de 43 partidos.

16/11/2026 | 14:29Redacción Cadena 3

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Simón y un tremendo elogio a Inglaterra

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Unai Simón, arquero de la Selección de España, dejó una contundente reflexión sobre Inglaterra luego de la derrota por 3-2 en la UEFA Nations League. El guardameta consideró que el combinado británico es actualmente el segundo mejor equipo del mundo, más allá de lo que indica el ranking FIFA.

"Creo que es la segunda mejor selección del mundo", afirmó Simón al analizar el nivel de Inglaterra. Además, remarcó que, desde su perspectiva, la diferencia entre ambos equipos es mínima. "Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele por perder", agregó el arquero español.

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El arquero campeón del mundo sabe bien por qué lo dijo. España se mantiene como primera, pero Argentina le sigue inmediatamente, al igual que Francia. Es decir que Los Tres Leones de mínima tienen a dos seleccionados por encima suyo en la tabla de posiciones.

Cabe destacar que semifinales del Mundial 2026, el seleccionado nacional mandó a jugar por el tercer puesto a la seleccionado europeo. Y en el Mundial de Qatar 2022, se enfrentó a Francia y también cayó eliminado, pero esta vez en cuartos de final. Y en ninguno de los partidos necesitaron más que 90 minutos para hacerlo.

España dejó un invicto de 43 partidos, el mayor registro de un seleccionado sin perder en la historia, entre 2024 y 2026.

Italia entre 2018 y 2021 enhebró 37 partidos invicto, seguido de Argentina con 36 entre 2019 y 2022.

EL RANKING

Actualmente el líder es España con 2004,48 puntos, seguido de Argentina con 1964,95; Francia con 1950,82; e Inglaterra con 1938.90.

Lectura rápida

¿Quién hizo la reflexión sobre Inglaterra?
Unai Simón, arquero de la Selección de España.

¿Qué considera Unai Simón sobre Inglaterra?
Que es la segunda mejor selección del mundo.

¿Cuál fue el resultado del partido entre España e Inglaterra?
España perdió 3-2 en la UEFA Nations League.

¿Qué récord dejó España entre 2024 y 2026?
Un invicto de 43 partidos, el mayor registro de un seleccionado sin perder en la historia.

¿Cuál es la posición actual de España en el ranking FIFA?
España es el líder con 2004,48 puntos.

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