Boca Juniors ha comenzado su viaje de regreso al país tras una final memorable en la Copa Sudamericana, donde logró una contundente victoria de 2 a 0 sobre Atlético Mineiro. La llegada de la delegación está prevista para las primeras horas del lunes.

Luego del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el plantel decidió pasar la noche en el país sudamericano debido a un inconveniente de salud que afectó a su capitán, Leandro Paredes.

Este triunfo marca la tercera Copa Sudamericana en la historia del club, habiendo sido campeones previamente en 2004 y 2005. Además, es el segundo título obtenido bajo la dirección del DT Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien también condujo al equipo a la conquista del campeonato de liga hace pocas semanas. Aún queda la posibilidad de sumar más logros en lo que resta del año deportivo.

El éxito de Boca en el segundo semestre de 2026 ha sido notable, especialmente tras romper una racha de 18 años sin títulos internacionales. La delegación ya se encuentra en camino para celebrar con sus aficionados.

El regreso del equipo se vio retrasado debido a un desmayo que sufrió Paredes durante una entrevista posterior al partido, lo que requirió que recibiera suero y permaneciera en observación por unas horas, afectado por el intenso calor colombiano.

A pesar de que el cuerpo técnico, liderado por el "Vasco", prioriza el descanso después de una noche de festejos, se avistó un micro descapotable con la inscripción "campeones" ingresando al predio de Boca, lo que sugiere que podría haber una exhibición de la copa para los hinchas.

Un grupo considerable de simpatizantes se ha autoconvocado para recibir al plantel en Ezeiza, donde se espera que el vuelo aterrice entre las 00:00 y las 00:30 del lunes 23 de noviembre.