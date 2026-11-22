Los puntajes del triunfo de River para meterse en cuartos: Thiago Almada fue la gran figura
El periodista de Cadena 3 Jorge Parodi analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
22/11/2026 | 20:59Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Almada fue la figura.
River Plate
Santiago Beltrán: 5
Giovanni González: 5
Nicolás Otamendi: 6
Lautaro Rivero: 7
Marcos Acuña: 5
Santiago Espíndola: 7
Tobias Andrada: 7
Tomás Galván: 5
Thiago Almada: 8 (Figura)
Ángel Correa: 4
Lucas Beltrán: 4
Lanús
Nahuel Losada: 5
Tomás Guidara: 5
Carlos Izquierdoz: 4
Ronaldo Dejesús: 5
Sasha Marcich: 4
Felipe Peña Biafore: 5
Agustín Medina: 7
Ramiro Carrera: 6
Marcelino Moreno: 4
Eduardo Salvio: 4
Alan Wilk: 5