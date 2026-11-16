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Una tigresa mató a un joven de 19 años mientras grababan un video para TikTok

La víctima trabajaba en una finca privada de Pakistán y fue atacada cuando sacaron al felino de su jaula. Detuvieron al creador de contenido Nouman Hassan y al dueño del predio por encubrimiento.

16/11/2026 | 09:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Captura de video.

FOTO: Captura de video.

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Una grabación destinada a sumar visualizaciones en redes sociales terminó en una tragedia en Pakistán. Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una tigresa en una finca privada mientras se filmaba un video para TikTok protagonizado por el reconocido influencer Nouman Hassan. Por el hecho, tanto el creador de contenido como el propietario del establecimiento fueron detenidos.

La víctima fue identificada como Talha, quien se desempeñaba como trabajador en el predio. De acuerdo con la reconstrucción policial, Hassan arribó al lugar con el objetivo de producir material para sus plataformas digitales y solicitó que sacaran al gran felino de su jaula para incluirlo en la escena. En ese contexto, el animal se abalanzó sobre el joven y le provocó heridas gravísimas. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, falleció mientras recibía atención médica.

Intento de encubrimiento y duras críticas policiales

Tras tomar intervención en el caso, la Policía de Lahore arrestó a Nouman Hassan y al dueño de la finca, identificado como Fayyaz. Ambos quedaron imputados bajo la acusación de haber intentado ocultar las verdaderas circunstancias del episodio, ya que en un primer momento declararon que el joven había sufrido el ataque de un perro. Las pericias posteriores confirmaron que las lesiones correspondían al felino.

"La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana", advirtió la fuerza policial en un contundente comunicado oficial, en el que cuestionó duramente la exposición de personas a riesgos extremos en nombre del entretenimiento.

En paralelo, la tigresa fue puesta bajo custodia del Departamento de Vida Silvestre, mientras los investigadores determinan si el establecimiento contaba con habilitación legal para alojar fauna exótica y si existió negligencia grave en los protocolos de seguridad.

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Quién es el influencer detenido

Nouman Hassan es un creador de contenido pakistaní que acumula millones de seguidores en distintas redes sociales gracias a sus publicaciones junto a animales salvajes, principalmente tigres y leones.

Discurso vs. realidad: En su canal de YouTube afirma buscar "inspirar, educar y entretener sobre la vida silvestre", además de promover su cuidado.

Historial de riesgo: Sin embargo, en gran parte de su material se lo observa manipulando grandes felinos y posando junto a ellos fuera de sus jaulas sin medidas de contención visibles, una práctica que vuelve a quedar en el centro de la polémica tras el desenlace fatal.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Pakistán? Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una tigresa mientras filmaba un video para TikTok.

¿Quién es el influencer involucrado? El influencer es Nouman Hassan, conocido por sus publicaciones con animales salvajes.

¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió durante la filmación de un video en una finca privada.

¿Dónde fue el incidente? El incidente tuvo lugar en una finca privada en Pakistán.

¿Por qué fueron detenidos? Fueron detenidos por intentar encubrir las circunstancias del ataque, inicialmente alegando que el joven fue atacado por un perro.

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