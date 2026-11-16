Una tigresa mató a un joven de 19 años mientras grababan un video para TikTok

Una grabación destinada a sumar visualizaciones en redes sociales terminó en una tragedia en Pakistán. Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una tigresa en una finca privada mientras se filmaba un video para TikTok protagonizado por el reconocido influencer Nouman Hassan. Por el hecho, tanto el creador de contenido como el propietario del establecimiento fueron detenidos.

La víctima fue identificada como Talha, quien se desempeñaba como trabajador en el predio. De acuerdo con la reconstrucción policial, Hassan arribó al lugar con el objetivo de producir material para sus plataformas digitales y solicitó que sacaran al gran felino de su jaula para incluirlo en la escena. En ese contexto, el animal se abalanzó sobre el joven y le provocó heridas gravísimas. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, falleció mientras recibía atención médica.

Intento de encubrimiento y duras críticas policiales

Tras tomar intervención en el caso, la Policía de Lahore arrestó a Nouman Hassan y al dueño de la finca, identificado como Fayyaz. Ambos quedaron imputados bajo la acusación de haber intentado ocultar las verdaderas circunstancias del episodio, ya que en un primer momento declararon que el joven había sufrido el ataque de un perro. Las pericias posteriores confirmaron que las lesiones correspondían al felino.

"La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana", advirtió la fuerza policial en un contundente comunicado oficial, en el que cuestionó duramente la exposición de personas a riesgos extremos en nombre del entretenimiento.

En paralelo, la tigresa fue puesta bajo custodia del Departamento de Vida Silvestre, mientras los investigadores determinan si el establecimiento contaba con habilitación legal para alojar fauna exótica y si existió negligencia grave en los protocolos de seguridad.

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19-YEAR-OLD FARMHOUSE WORKER KILLED BY TIGER DURING TIKTOK VIDEO SHOOT; CREATOR AND OWNER ARRESTED A 19-year-old farmhouse worker has died after being mauled by a tiger during a TikTok video shoot at a private wildlife-breeding facility in Lahore, Pakistan, raising serious questions about the handling of dangerous animals and the safety of workers. The victim, identified as Talha, was attacked on Wednesday, November 11, at a farmhouse in the Kahna area of Lahore, where TikToker Nauman Hassan had reportedly arranged to film a video involving the animal. Police said the tiger attacked Talha, leaving him critically injured. He was rushed to a private hospital, where he later died from his injuries. Investigators also uncovered an attempt to conceal the circumstances surrounding the tragedy by initially presenting the incident as a dog attack. A police investigation subsequently established that the teenager had been attacked by a tiger. The farmhouse owner, identified as Fayyaz, and TikToker Nauman Hassan were arrested in connection with the incident. Police said investigators were examining possible negligence, the legality of keeping the animal and the safety arrangements at the facility. The incident has also raised concerns about the farmhouse’s wildlife breeding operations. Reports indicate that its breeding licence had expired in 2025. A separate account by Daily Pakistan stated that authorities seized 33 lions from the premises and arrested three individuals, although police reports published by Dawn confirmed two arrests and the confiscation of the tiger involved in the fatal attack. The Punjab Wildlife Department has taken custody of the animal, while investigations into the circumstances of Talha’s death continue. The tragedy is a stark reminder that dangerous wild animals are not props for online entertainment. No TikTok video, social media engagement or pursuit of online popularity is worth putting human lives at risk. — AfrikTimes (@afriktimesint) November 13, 2026

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Quién es el influencer detenido

Nouman Hassan es un creador de contenido pakistaní que acumula millones de seguidores en distintas redes sociales gracias a sus publicaciones junto a animales salvajes, principalmente tigres y leones.

Discurso vs. realidad: En su canal de YouTube afirma buscar "inspirar, educar y entretener sobre la vida silvestre", además de promover su cuidado.

Historial de riesgo: Sin embargo, en gran parte de su material se lo observa manipulando grandes felinos y posando junto a ellos fuera de sus jaulas sin medidas de contención visibles, una práctica que vuelve a quedar en el centro de la polémica tras el desenlace fatal.