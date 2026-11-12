Atención Milei y Kicillof: pateen el penal que les dejó León

Por Adrián Simioni

Sigamos con este ejercicio de teología ilegal. Javier Milei, que fue muy duro con la Iglesia católica y con el papa Francisco, se quebró al despedir a León XIV. Habrá quienes crean en esa emoción y quienes desconfíen. A mí me interesa lo que el Presidente puede hacer a partir de ese gesto. El Papa pidió que la Argentina recupere el diálogo y cuide el uso de la palabra. Dejó la pelota en el punto del penal. Pueden patearla el Gobierno y la oposición, empezando por el propio Milei.

En una disputa política como la argentina, el primero que propone sentarse a hablar se arriesga a que lo acusen de rendirse. El llamado del Papa le da a Milei una oportunidad para convocar al diálogo sin que ese gesto se lea como una capitulación. El punto de partida podría ser el objetivo central de su gobierno, terminar con la inflación. Si consigue que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo siquiera en la necesidad de sostener ese esfuerzo, podría mejorar las expectativas sobre la economía. Después vendrá la discusión más difícil, la de cómo hacerlo.

Si el Presidente quiere dar ese giro, puede empezar por avisarle a Lilia Lemoine. Apenas se había ido el Papa cuando la diputada libertaria llamó a otra legisladora "foca descerebrada" y, peor todavía, "villera sucia". En las villas argentinas viven miles de mujeres que merecen bastante más respeto del que mostró Lemoine con ese insulto. Cuidar la palabra empieza por ahí.

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Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo. NO ES GRATIS. Por eso bajamos el gasto público tanto como se pueda. Pero LA VISITA DEL PAPA ERA MÁS QUE IMPORTANTE PARA LOS ARGENTINOS. Vas a llorar y decir "pero si yo soy amiga de los de Papa Francisco y les donaba cositas para el comedor"... y yo los ayudé a conseguir el PNUD, foca descerebrada. Pasa que la jugás de católica y sos una vendepatria que le hace favores a rusos e iraníes y no trabajás para Argentina. Trabajás para los intereses de Bindi... y de ahí te llega el retorno. Encima te la pasás hablando de macumbas y acusando gente de cosas que VOS HACÉS! No tenés vergüenza, lechón iraní. Ahora bien, si Jorge Macri se armó un catering e invitó a tu amiga Flor de la V (que es militante pro aborto pañuelo verde como vos)... denuncialo. ¿O ahí no te metés? ????? — Lilia Lemoine ?? (@lilialemoine) November 11, 2026

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Axel Kicillof es hoy quien tiene más posibilidades de convertirse en el principal candidato de la oposición. Sentarse a esa mesa le permitiría despejar dudas sobre su seriedad y su confiabilidad. Corre, por supuesto, el riesgo de ayudar a destrabar la economía y, con eso, mejorar las chances electorales de Milei. También estaría haciendo algo importante para el país y ganando la confianza de gente que hoy desconfía de él.

Para eso hace falta honestidad intelectual. Cualquier política social, por ambiciosa que sea, tropieza con el desorden fiscal y monetario que dejaron sucesivos gobiernos. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, ha dicho varias veces que "con la macroeconomía no se come", una frase que también repite buena parte de la oposición. Con la macroeconomía no se come, es cierto. Sin estabilidad, cada vez más gente deja de comer.

Chile, Perú, Uruguay y Brasil, con sus diferencias, consiguieron avances después de poner orden en sus economías. La historia argentina muestra el recorrido inverso. Cada descalabro económico vino acompañado de más pobreza. Lo sabe cualquiera que alguna vez salió corriendo a comprar aceite y fideos antes del próximo aumento.

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La ira de Milei se ve enseguida. La soberbia suele pasar más inadvertida. Aparece en el desdén con que se descarta lo que el otro pone sobre la mesa, incluso cuando hay evidencia para discutirlo. Si una de las partes se niega a reconocer el problema, ¿qué acuerdo puede salir de esa conversación?

La Asociación Empresaria Argentina, que reúne a compañías con más de 240.000 empleados, también pidió un diálogo con responsabilidad y espíritu republicano. Tiene un lugar en esa mesa. Y tiene su propio pecado capital del que cuidarse, la avaricia.

Ese diálogo perdería sentido si sirviera para resucitar el viejo pacto entre empresarios y gobiernos. De un lado, empresarios que reclamaban devaluaciones permanentes y protecciones para disimular su falta de competitividad. Del otro, gobiernos que conseguían respaldo mientras acumulaban deuda, caían en default o financiaban con emisión el gasto con el que pretendían perpetuarse en el poder. También hay avaricia de poder.

La pelota está ahí. Hay que patearla. ¿Quién hace el gol? Si el Gobierno, la oposición y los empresarios aprovechan esta oportunidad, el gol lo hacemos todos.

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