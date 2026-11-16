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Se le soltó el tráiler con dos caballos y chocó contra otros autos: murieron los animales

Fue en Circunvalación, a la altura del kilómetro 30 del anillo interno, en el sector de Puente Alegre. Dos personas quedaron atrapadas y debieron ser rescatadas por Bomberos.

16/11/2026 | 06:45Redacción Cadena 3

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Murieron dos caballos en un choque múltiple en Córdoba.

FOTO: Murieron dos caballos en un choque múltiple en Córdoba.

Murieron dos caballos en un choque múltiple en Córdoba.

FOTO: Murieron dos caballos en un choque múltiple en Córdoba.

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Un choque múltiple registrado durante la noche en avenida Circunvalación A019 dejó como saldo la muerte de dos caballos y varios heridos. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 30 del anillo interno, en el sector de Puente Alegre, donde colisionaron tres vehículos: una Renault Alaskan, una Toyota Hilux que remolcaba un tráiler con dos equinos y un Peugeot 207.

Según las primeras informaciones, el tráiler se habría desprendido de la Toyota Hilux mientras circulaba por el anillo externo. El acoplado se cruzó hacia el anillo interno e impactó contra los otros dos rodados.

Como consecuencia del choque, los dos caballos fallecieron en el lugar. Efectivos de Bomberos intervinieron para liberar a dos ocupantes de la Renault Alaskan que habían quedado atrapados en el habitáculo.

Personal de emergencias asistió a los involucrados, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud con lesiones de diversa consideración. Las circunstancias que provocaron el siniestro se encuentran en investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la avenida Circunvalación A019? Un choque múltiple dejó dos caballos muertos y varios heridos.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente? Tres vehículos: una Renault Alaskan, una Toyota Hilux y un Peugeot 207.

¿Cuándo sucedió el siniestro? Durante la noche.

¿Dónde se produjo el choque? En el kilómetro 30 del anillo interno, en Puente Alegre.

¿Cómo se desarrolló el accidente? El tráiler se desprendió de la Toyota Hilux y cruzó al anillo interno, impactando con otros vehículos.

¿Por qué se investiga el accidente? Para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.

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