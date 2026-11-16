Se le soltó el tráiler con dos caballos y chocó contra otros autos: murieron los animales

Un choque múltiple registrado durante la noche en avenida Circunvalación A019 dejó como saldo la muerte de dos caballos y varios heridos. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 30 del anillo interno, en el sector de Puente Alegre, donde colisionaron tres vehículos: una Renault Alaskan, una Toyota Hilux que remolcaba un tráiler con dos equinos y un Peugeot 207.

Según las primeras informaciones, el tráiler se habría desprendido de la Toyota Hilux mientras circulaba por el anillo externo. El acoplado se cruzó hacia el anillo interno e impactó contra los otros dos rodados.

Como consecuencia del choque, los dos caballos fallecieron en el lugar. Efectivos de Bomberos intervinieron para liberar a dos ocupantes de la Renault Alaskan que habían quedado atrapados en el habitáculo.

Personal de emergencias asistió a los involucrados, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud con lesiones de diversa consideración. Las circunstancias que provocaron el siniestro se encuentran en investigación.