Caputo descartó volatilidad con el dólar en 2027 y pronosticó un triunfo de Milei en primera vuelta

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ratificó la solidez del programa financiero oficial de cara al próximo año electoral.

El funcionario descartó episodios de volatilidad cambiaria con el dólar durante 2027 y proyectó que el presidente Javier Milei obtendrá la reelección en primera vuelta.

El impacto del contexto internacional y el riesgo político

Durante su análisis de la coyuntura macroeconómica, el titular del Palacio de Hacienda admitió que aún no se concretó el inicio de los "mejores 18 meses" que había pronosticado en abril pasado. Según explicó, a Radio Mitre las proyecciones oficiales se vieron condicionadas por dos factores determinantes:

Shocks externos: El agravamiento del conflicto bélico en Medio Oriente impulsó un incremento en los precios internacionales del petróleo y una suba en las tasas de interés globales.

Incertidumbre doméstica: La percepción de riesgo político frente a la posibilidad de un eventual retorno del kirchnerismo al poder.

A pesar de este escenario, Caputo defendió la resistencia del esquema económico vigente y cuestionó cualquier intento de regresar al modelo anterior. "Lo importante es que estás por el camino correcto", enfatizó el ministro al evaluar el rumbo de la gestión.

Riesgo país y acumulación de divisas del Banco Central

En relación con los indicadores financieros, el funcionario reconoció que el riesgo país se duplicó en el transcurso de los últimos cuatro meses, un comportamiento que atribuyó a la combinación entre las tensiones geopolíticas externas y el ruido político local.

No obstante, subrayó que el Banco Central mantiene su ritmo de acumulación de reservas mediante la compra sostenida de divisas en el mercado, lo que a su criterio demuestra la consistencia de la política monetaria y cambiaria frente a la volatilidad financiera.

Expectativas de recuperación

Respecto al nivel de actividad, Caputo señaló que la economía argentina comenzó a registrar indicadores positivos tras atravesar dos trimestres complejos. De acuerdo con los datos oficiales mencionados por el ministro, en agosto se observó una leve mejora que logró consolidarse con mayor fuerza durante septiembre.

De cara al cierre de 2026, el equipo económico proyecta que este sendero de reactivación se sostenga en los últimos meses del año, sentando las bases para afrontar el calendario electoral de 2027 con estabilidad cambiaria y continuidad fiscal.