Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense

Boca y Platense se enfrentarán en la gran final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Calamar buscarán quedarse con el título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Conocé cuándo se juega y cómo será la transmisión.

¿Cuándo juegan Boca vs. Platense?

La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre de 2026.

No obstante, es posible la modificación de esa fecha por una semana más aunque ellos quedará a dilucidar por AFA.

Por el momento, la organización no confirmó el horario ni el estadio en el que se jugará el encuentro. Entre las posibles sedes aparecen Mendoza, Santiago del Estero y Rosario.

El Mario Kempes de Córdoba quedó descartado por el recital de Milo J el 5 de diciembre.