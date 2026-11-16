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Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense

El Xeneize y el Calamar definirán al campeón y un boleto a la Libertadores 2027. La fecha ya está confirmada, aunque puede cambiar.

16/11/2026 | 14:54Redacción Cadena 3

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La fecha de la final podría cambiar

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Boca y Platense se enfrentarán en la gran final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Calamar buscarán quedarse con el título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Conocé cuándo se juega y cómo será la transmisión.

¿Cuándo juegan Boca vs. Platense?

La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre de 2026.

No obstante, es posible la modificación de esa fecha por una semana más aunque ellos quedará a dilucidar por AFA.

Por el momento, la organización no confirmó el horario ni el estadio en el que se jugará el encuentro. Entre las posibles sedes aparecen Mendoza, Santiago del Estero y Rosario.

El Mario Kempes de Córdoba quedó descartado por el recital de Milo J el 5 de diciembre.

Lectura rápida

¿Qué se disputará? La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca y Platense.

¿Quiénes son los equipos participantes? Los equipos son Boca y Platense.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el miércoles 2 de diciembre de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? Las sedes posibles son Mendoza, Santiago del Estero y Rosario.

¿Por qué puede cambiar la fecha? La fecha puede cambiar por decisión de AFA, pudiendo modificarse por una semana más.

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