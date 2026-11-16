El debut de Tomás Rebord en América TV: rating y reacciones tras su primer programa

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- Este domingo, el influencer Tomás Rebord hizo su debut en América TV con "Dominbord", un programa que abarca temas de política, actualidad, humor y entretenimiento. Junto a Manu Jove y Juan Ruffo, su equipo en Blender, Rebord inició su aventura en la televisión.

Al comenzar el programa, Rebord expresó: "Bienvenidos al primer programa del Dominbord. ¡Compatriotas, bienvenidos al prime time! Yo tengo la fortuna de contar con la comunidad de internet más intensa que existe, pero sé que eso no significa que me conozcan todos. La vocación de este programa es volver a reunir a las familias argentinas".

La propuesta de América TV se centró en un formato 360, que no solo se transmite por televisión, sino que también se emite en vivo a través del canal de YouTube de Rebord. El programa cuenta con una tribuna en vivo, lo que añade una dimensión interactiva a la experiencia televisiva.

El estreno se destacó por una entrevista exclusiva con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, donde se exploraron sus inicios en la dirigencia futbolística y se realizó un análisis sobre su trayectoria en el ámbito. Sin embargo, a pesar de la expectativa, el rating del programa fue bajo.

Según las mediciones de Kantar IBOPE, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo alcanzó un rating de 0,7, quedando en tercer lugar en su franja horaria, con un pico máximo de 1,2 puntos.

¿Cómo le fue al resto de los canales?

En la misma noche, el programa más visto fue MasterChef Celebrity en Telefe, que logró 12,3 puntos de rating. En segundo lugar, El mundo del espectáculo alcanzó 2,3 puntos, mientras que Tomas Rebord se posicionó en el tercer puesto con 0,6 puntos de rating.