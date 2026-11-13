A un año de las elecciones, el Gobierno luce desgastado y perdió la iniciativa

Por Sergio Berensztein

El dato de inflación mensual del 2,2% es una mala noticia para el Gobierno de Javier Milei, especialmente después de haber anticipado que comenzaban los mejores 18 meses de su gestión. Yo creo que este número no debe analizarse de manera aislada, sino en un contexto de creciente preocupación social, dificultades económicas y desgaste político. A un año de las elecciones presidenciales, el oficialismo parece haber perdido parte de la iniciativa y, sobre todo, la capacidad de ofrecer respuestas nuevas a una sociedad que empieza a expresar otras prioridades.

Hay algo que me llama particularmente la atención cuando observo la agenda del Gobierno: mientras buena parte de la ciudadanía está preocupada por llegar a fin de mes, pagar los servicios y sostener sus gastos cotidianos, el oficialismo concentra buena parte de sus esfuerzos en modificar las reglas electorales y suspender las PASO. No digo que la reforma electoral no sea importante ni que no existan argumentos para discutir el sistema de primarias. Pero les propongo una pregunta: en una conversación familiar, en una reunión con amigos o durante un asado, ¿cuántas personas hablan espontáneamente de las PASO? Probablemente muy pocas. Entonces, me pregunto si esta es realmente la prioridad que hoy necesita Argentina.

Los datos de opinión pública ayudan a entender la dimensión del problema. En un relevamiento reciente que analizamos junto con D’Alessio en El Cronista, el 70% de los consultados respondió que está económicamente peor que el año pasado. Además, el 61% cree que su situación va a empeorar durante el próximo año, mientras que apenas el 35% espera estar mejor. Son cifras que deberían encender una señal de alarma en cualquier gobierno. Porque una cosa es atravesar un período de ajuste y otra muy distinta es que una mayoría de la sociedad no consiga imaginar una mejora en el futuro inmediato.

También se deterioró la evaluación general de la gestión. El Gobierno registra un 36% de valoración positiva y un 62% negativa, uno de los peores niveles desde el comienzo de la administración Milei. Para dimensionar ese retroceso, alcanza con recordar que hace un año, después del triunfo oficialista en las elecciones legislativas, la evaluación positiva llegaba al 46%. Es decir, cayó diez puntos. ¿Puede recuperarse? Por supuesto. Pero para eso considero que el Gobierno necesita algo más que insistir con los mismos argumentos: debe demostrar que entiende qué está pasando en la vida cotidiana de los argentinos.

Cuando preguntamos cuáles son las principales preocupaciones, aparecen cuestiones muy concretas. El 60% manifiesta inquietud por la incertidumbre económica y una proporción similar está preocupada por las tarifas de los servicios públicos. El 60% dice que el dinero no le alcanza, mientras que el 58% señala los costos de la salud como un problema. Además, el precio de los alimentos es una preocupación central para el 57%. No estamos hablando de consumos secundarios, vacaciones o gustos personales. Estamos hablando de servicios esenciales, medicamentos, atención médica y comida. Me parece que cualquier estrategia política debería comenzar por reconocer esa realidad.

Entiendo que el Gobierno tiene una explicación para el aumento de las tarifas. Durante años, los precios de los servicios públicos estuvieron contenidos mediante subsidios y eso contribuyó al desequilibrio fiscal. La administración Milei decidió avanzar hacia una normalización gradual del esquema tarifario. Ahora bien, una cosa es explicar la necesidad de corregir distorsiones heredadas y otra es ignorar el impacto que esa corrección tiene sobre los ingresos familiares. La estabilización macroeconómica necesita tener una traducción concreta en la economía doméstica. Si la gente siente que cada mes tiene menos capacidad de compra, el respaldo social empieza a deteriorarse.

En ese contexto, la imagen del Presidente también muestra señales de desgaste. Milei registra un 33% de imagen positiva y un 60% negativa, números similares a los de Cristina Fernández de Kirchner, que presenta un 32% positiva y un 63% negativa. La comparación es interesante porque muestra que el Presidente está atravesando un nivel de rechazo importante, incluso cuando llegó al poder con una expectativa de transformación muy elevada. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre prometer un cambio y explicar por qué los resultados prometidos todavía no llegaron. El Gobierno necesita responder esa pregunta y no limitarse a repetir que el rumbo es el correcto.

La intervención presidencial en la cena de la Fundación Endeavor también merece una reflexión. Frente a empresarios y emprendedores, Milei insistió en que profundizará la apertura económica. Pero me pregunto qué mensaje recibe una parte de la sociedad que ya enfrenta dificultades para competir con productos importados, en un contexto de costos elevados y cuestionamientos sobre el atraso cambiario. La apertura puede ser una herramienta para mejorar la productividad y generar competencia, pero también requiere condiciones que permitan a las empresas adaptarse. Si la única respuesta que ofrece el Gobierno es profundizar lo que ya está haciendo, corre el riesgo de no conectar con quienes están soportando los costos de esa transformación.

Hay otra cuestión que me parece especialmente llamativa: la interna oficialista y el enfrentamiento con Patricia Bullrich. Según los datos del relevamiento, Bullrich es una de las dirigentes con mejor imagen del país, con un 46% de valoración positiva y un 50% negativa. Además, viene de obtener un resultado electoral contundente en la provincia de Buenos Aires. Para los votantes de La Libertad Avanza, la inseguridad sigue siendo una preocupación central, incluso por encima de la inflación y la economía. Y Bullrich construyó buena parte de su capital político alrededor de esa agenda. Entonces, me pregunto qué sentido tiene que el oficialismo desgaste a una dirigente que puede aportar votos y que conserva una identificación fuerte con una de las principales preocupaciones de sus propios electores.

También observo que los dirigentes mejor valorados dentro del espacio oficialista tienen perfiles más dialoguistas, como la propia Bullrich, Guillermo Francos y Diego Santilli. Sin embargo, el Gobierno parece insistir en una dinámica de confrontación, incluso hacia adentro. Entiendo que las internas y las disputas de poder forman parte de cualquier coalición política. Pero hay que tener cuidado con el costo de esas peleas. Cuando un Gobierno necesita ampliar su base de sustentación, debilitar a sus propios dirigentes con mayor capacidad de diálogo puede terminar siendo contraproducente. La política no consiste solamente en disciplinar a los propios, sino también en construir mayorías.

Los resultados electorales de Brasil también aportan información sobre el clima político argentino. Cuando preguntamos qué sensación produjo ese resultado, las respuestas estuvieron divididas: un 37% manifestó alegría, un 32% esperanza, un 21% preocupación, un 20% decepción y un 19% sorpresa. Son datos que muestran una sociedad con posiciones diferentes frente a la política regional. Pero hay otro indicador todavía más interesante: cuando preguntamos quién les gustaría que ganara las elecciones de 2027, el oficialismo y el peronismo aparecen empatados, con un 32% cada uno. El centro reúne un 18% y la izquierda un 7%. Es decir, todavía no hay un espacio que consiga establecer una ventaja clara en términos de deseo electoral.

Sin embargo, cuando la pregunta cambia y se consulta quién creen que va a ganar, el peronismo aparece con un 38% y un candidato del oficialismo con un 36%. Son expectativas, no votos ni pronósticos definitivos, pero revelan que la competencia está abierta. Y acá aparece una contradicción que me parece central: tanto los votantes del oficialismo como los del peronismo parecen valorar la posibilidad de construir coaliciones, pero el Gobierno está concentrado en conseguir apoyos puntuales para avanzar con su agenda legislativa, sin mostrar todavía una estrategia clara de ampliación política. El peronismo, por su parte, también tiene primero el desafío de ordenar sus propias diferencias antes de intentar construir una alternativa más amplia.

Termino con una reflexión: el principal problema del Gobierno no es solamente el 2,2% de inflación ni la discusión por la suspensión de las PASO. Es que parece haber perdido la iniciativa frente a una sociedad que cambió sus prioridades y reclama respuestas concretas. La gente habla de salarios, alimentos, tarifas, salud, inseguridad y futuro económico. El oficialismo, en cambio, insiste con una agenda que muchas veces parece desconectada de esas preocupaciones. Yo creo que Milei todavía tiene margen para recuperar terreno, pero necesita entender que no alcanza con administrar la expectativa de sus votantes originales. A un año de las elecciones, el desafío es volver a seducir a una ciudadanía que está preocupada, que empieza a perder confianza y que necesita ver resultados. Porque gobernar no es solamente sostener un rumbo: también es escuchar cuándo la sociedad está pidiendo corregir el camino.