La creadora de "Alma misionera" dijo que le "encantaría conocer" a Soledad Pastorutti

“Alma misionera” se convirtió en una de las canciones más emotivas de la visita del Papa a la Argentina. Miles de jóvenes la entonaron junto al Pontífice en el escenario montado sobre la avenida del Libertador, mientras que distintas versiones del tema se multiplicaron en iglesias, espacios públicos y redes sociales. Detrás de esa composición está Mónica de la Canal, una mujer de 63 años que asegura haber creado la letra y la música hace 45 años.

En diálogo con Juntos por Cadena 3, De la Canal contó que la canción nació en 1981, cuando tenía apenas 18 años y cursaba el último año de la escuela secundaria en Chascomús. Por entonces participaba de una comunidad juvenil de la parroquia del Corazón de María, donde compartía misas, retiros y encuentros junto a otros jóvenes.

“Estaba muy cercana y muy empapada por los misioneros claretianos de mi parroquia, por su manera de entrega y de servicio. Siempre los veía y los acompañaba. Una noche salió la canción, letra y música, de manera muy espontánea”, recordó. Según relató, al día siguiente o a los pocos días llevó la composición a la parroquia, donde comenzó a cantarse.

Uno de los primeros testigos de aquella presentación fue el padre Luis Sánchez, quien entonces era párroco del Corazón de María y actualmente se encuentra en Rosario. De la Canal lo identificó como una de las personas que puede dar cuenta de los primeros momentos de la canción y explicó que el sacerdote le envió una nota de apoyo para respaldar su historia.

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Con el paso del tiempo, “Alma misionera” comenzó a difundirse de boca en boca, especialmente a través de los misioneros claretianos que la llevaron a distintos lugares del mundo. La compositora explicó que nunca pensó en registrar la obra porque, a sus 18 años y sin las herramientas de comunicación actuales, creía que las canciones religiosas pertenecían a todos. “Pensé mucho tiempo que las canciones de misa no eran de nadie”, sostuvo.

La situación cambió a comienzos de este año, cuando se enteró de que la canción había sido interpretada durante la asunción del arzobispo de Nueva York y que el propio religioso la había señalado como su tema de misa preferido. Ese episodio, sumado al reclamo de amigos y conocidos de Chascomús, la impulsó finalmente a iniciar el trámite para registrar la composición.

Sin embargo, De la Canal descubrió que un ciudadano mexicano ya había registrado “Alma misionera” en su país unos 12 años atrás. Por ese motivo, inició un proceso judicial en el fuero federal de Dolores para demostrar que la obra fue creada en 1981. “Tengo el original de puño y letra, además del testimonio irrefutable de la comunidad y de los sacerdotes que la escucharon por primera vez”, explicó. La intención es que las pericias sobre el papel y la caligrafía permitan acreditar la fecha y la autoría.

La compositora reconoció que la situación le provocó tristeza e impotencia, aunque evitó profundizar sobre el conflicto mientras continúa el trámite judicial. También contó que la canción ya acumulaba 17 millones de reproducciones, según los datos que le habían acercado, y que no sabía que Soledad Pastorutti iba a interpretarla durante la visita del Papa. “No por la cuestión económica, sino por la autoría propiamente dicha, me hubiera emocionado que estuviera enterado el Vaticano, que lo supiera el Papa”, expresó.

Aunque no pudo acercarse al Pontífice porque se encontraba en Mar del Plata durante esos días, De la Canal dijo que recibió con emoción las imágenes de miles de personas cantando su obra. Aseguró que no siente bronca y que prefiere esperar el resultado del proceso: “Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y ya sucederá lo que tenga que ser”. También manifestó su deseo de conocer a Soledad Pastorutti para agradecerle personalmente por una interpretación que calificó como conmovedora. "Me encantaría", manifestó sobre conocerla.

Entrevista de Alberto Lotuf.