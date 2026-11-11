La foto de un país posible: el día que los argentinos postergamos el odio
11/11/2026 | 08:47Redacción Cadena 3
FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)
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Opinión
La verdadera buena noticia de esta histórica jornada no está en el protocolo ni en la agenda oficial: la buena noticia son los propios argentinos.
Durante tres días tan intensos como especiales, millones de personas colmaron las calles en paz, con orden, alegría y moderación, demostrando que es posible convivir sin que la crispación ni la violencia presidan la vida cotidiana.
Fue una multitud heterogénea donde el sentido de pertenencia superó cualquier frontera ideológica o religiosa.
Militantes, practicantes, fieles de otros credos, agnósticos o bautizados no practicantes se reconocieron y reencontraron en el espacio público.
En lugar de piedras o consignas agresivas, la escena se llenó de flores, canciones, ocurrencias y un humor característico que parecía adormecido.
Reaparecieron la tolerancia, la paciencia y una calma colectiva tan infrecuente como necesaria.
No se trata de una ingenuidad forzada ni de atribuirle un milagro instantáneo a un cambio radical en más de 40 millones de personas.
Lo que ocurrió equivale a haber pausado la película del conflicto cotidiano para congelar un instante perfecto: la captura fotográfica de un pueblo unido por la familia, la amistad y la fe.
Esta tregua social demuestra que existe un modo distinto de convivir, una alternativa real donde la moderación puede ganarle al encono.
La visita del Papa dejó una postal imborrable; el desafío que empieza hoy es lograr que esta foto no quede en un hecho aislado, sino que perdure en la vida diaria de los argentinos.
Lectura rápida
¿Cuál es la buena noticia de la jornada? La buena noticia son los propios argentinos, quienes demostraron convivencia pacífica y ordenada.
¿Qué tipo de multitud se reunió? Fue una multitud heterogénea donde el sentido de pertenencia superó fronteras ideológicas o religiosas.
¿Qué valores reaparecieron durante estos días? Reaparecieron la tolerancia, la paciencia y una calma colectiva necesaria.
¿Qué simboliza lo ocurrido según el artículo? Simboliza una captura fotográfica de un pueblo unido por la familia, la amistad y la fe.
¿Cuál es el desafío tras la visita del Papa? El desafío es lograr que la convivencia pacífica perdure en la vida diaria de los argentinos.