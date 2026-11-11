En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Juntos

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

La foto de un país posible: el día que los argentinos postergamos el odio

   

11/11/2026 | 08:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La foto de un país posible: el día que los argentinos postergamos el odio

    Opinión

    Episodios

Miguel Clariá Por Miguel Clariá

La verdadera buena noticia de esta histórica jornada no está en el protocolo ni en la agenda oficial: la buena noticia son los propios argentinos.

Durante tres días tan intensos como especiales, millones de personas colmaron las calles en paz, con orden, alegría y moderación, demostrando que es posible convivir sin que la crispación ni la violencia presidan la vida cotidiana.

Fue una multitud heterogénea donde el sentido de pertenencia superó cualquier frontera ideológica o religiosa.

Militantes, practicantes, fieles de otros credos, agnósticos o bautizados no practicantes se reconocieron y reencontraron en el espacio público.

En lugar de piedras o consignas agresivas, la escena se llenó de flores, canciones, ocurrencias y un humor característico que parecía adormecido.

Reaparecieron la tolerancia, la paciencia y una calma colectiva tan infrecuente como necesaria.

No se trata de una ingenuidad forzada ni de atribuirle un milagro instantáneo a un cambio radical en más de 40 millones de personas.

Lo que ocurrió equivale a haber pausado la película del conflicto cotidiano para congelar un instante perfecto: la captura fotográfica de un pueblo unido por la familia, la amistad y la fe.

Esta tregua social demuestra que existe un modo distinto de convivir, una alternativa real donde la moderación puede ganarle al encono.

La visita del Papa dejó una postal imborrable; el desafío que empieza hoy es lograr que esta foto no quede en un hecho aislado, sino que perdure en la vida diaria de los argentinos.

Lectura rápida

¿Cuál es la buena noticia de la jornada? La buena noticia son los propios argentinos, quienes demostraron convivencia pacífica y ordenada.

¿Qué tipo de multitud se reunió? Fue una multitud heterogénea donde el sentido de pertenencia superó fronteras ideológicas o religiosas.

¿Qué valores reaparecieron durante estos días? Reaparecieron la tolerancia, la paciencia y una calma colectiva necesaria.

¿Qué simboliza lo ocurrido según el artículo? Simboliza una captura fotográfica de un pueblo unido por la familia, la amistad y la fe.

¿Cuál es el desafío tras la visita del Papa? El desafío es lograr que la convivencia pacífica perdure en la vida diaria de los argentinos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf