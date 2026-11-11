La foto de un país posible: el día que los argentinos postergamos el odio

FOTO: Las fotos más icónicas de la visita de León XIV a Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Por Miguel Clariá

La verdadera buena noticia de esta histórica jornada no está en el protocolo ni en la agenda oficial: la buena noticia son los propios argentinos.

Durante tres días tan intensos como especiales, millones de personas colmaron las calles en paz, con orden, alegría y moderación, demostrando que es posible convivir sin que la crispación ni la violencia presidan la vida cotidiana.

Fue una multitud heterogénea donde el sentido de pertenencia superó cualquier frontera ideológica o religiosa.

Militantes, practicantes, fieles de otros credos, agnósticos o bautizados no practicantes se reconocieron y reencontraron en el espacio público.

En lugar de piedras o consignas agresivas, la escena se llenó de flores, canciones, ocurrencias y un humor característico que parecía adormecido.

Reaparecieron la tolerancia, la paciencia y una calma colectiva tan infrecuente como necesaria.

No se trata de una ingenuidad forzada ni de atribuirle un milagro instantáneo a un cambio radical en más de 40 millones de personas.

Lo que ocurrió equivale a haber pausado la película del conflicto cotidiano para congelar un instante perfecto: la captura fotográfica de un pueblo unido por la familia, la amistad y la fe.

Esta tregua social demuestra que existe un modo distinto de convivir, una alternativa real donde la moderación puede ganarle al encono.

La visita del Papa dejó una postal imborrable; el desafío que empieza hoy es lograr que esta foto no quede en un hecho aislado, sino que perdure en la vida diaria de los argentinos.