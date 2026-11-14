Los debates de la IA y un documental que hace equilibrio entre el apocalipsis y la utopía

FOTO: "El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista", disponible en Netflix.

Te quiero hablar de un documental disponible en Netflix que tiene un concepto dificilísimo: apocaloptimista, el título concretamente es “El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista”. Detrás de ese título tan particular aparece una de las grandes discusiones de nuestro tiempo: ¿la inteligencia artificial nos va a permitir construir un futuro extraordinario o puede convertirse en una amenaza para la propia existencia humana?

Los apocaloptimistas son personas que conviven con esas dos posibilidades aparentemente contradictorias. Por un lado, imaginan un futuro casi utópico, en el que la inteligencia artificial podría resolver problemas que hasta ahora parecían imposibles. Por el otro, reconocen que estamos desarrollando una tecnología capaz de generar consecuencias desastrosas.

Y lo interesante de este documental es que intenta hacer equilibrio entre ambas miradas, sin instalarse definitivamente en ninguna de ellas.

El futuro que esperábamos para el año 2100 ya está entre nosotros

Hace muy poco tiempo estuve en una conferencia de Francisco Tamarit, quien fue Rector de la UNC y anteriormente decano de la Universidad Nacional de Córdoba, y que tiene una importante trayectoria académica vinculada a la matemática, incluyendo un doctorado.

Tamarit dijo algo que me quedó dando vueltas: muchos de los avances que estamos presenciando hoy en inteligencia artificial él había estimado que sucederían entre 2050 y 2100.

Pensá lo que significa eso. Estamos viviendo en 2026 transformaciones que algunos especialistas imaginaban para dentro de varias décadas. Es como si el futuro hubiera decidido adelantarse y presentarse sin pedir permiso.

Y quizás esa sea una de las razones por las que la inteligencia artificial genera tanto entusiasmo como preocupación. No solamente por lo que puede llegar a hacer, sino por la velocidad con la que está modificando nuestra relación con el conocimiento, el trabajo y la tecnología.

De Terminator a una medicina que todavía no podemos imaginar

En el documental participan algunos de los personajes más influyentes del universo de la inteligencia artificial, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic. Son protagonistas de una competencia tecnológica extraordinaria, pero también de una discusión que involucra riesgos, regulaciones y profundas diferencias sobre el futuro que estamos construyendo.

Y acá aparecen planteos que, por momentos, tienen ribetes verdaderamente dramáticos.

Hay quienes hablan directamente de un posible exterminio de la humanidad. Sí, como esas situaciones que imaginábamos cuando veíamos Matrix o Terminator, con máquinas que terminaban adquiriendo un poder imposible de controlar.

Incluso hay predicciones que plantean que los chicos que hoy están comenzando su educación podrían no llegar a la secundaria como consecuencia de una catástrofe provocada por la inteligencia artificial.

Son escenarios extremos, por supuesto, pero forman parte de los debates que el documental pone sobre la mesa.

Ahora bien, del otro lado están los optimistas. Y sus argumentos también son extraordinarios.

Imaginemos, por ejemplo, una inteligencia artificial capaz de ayudarnos a prevenir los efectos del cambio climático o de encontrar soluciones ambientales que hoy todavía desconocemos. Pensemos también en las posibilidades que se abren para la medicina, con sistemas capaces de analizar información científica a velocidades que serían imposibles para cualquier ser humano.

La posibilidad de estudiar estructuras moleculares, comprender mejor determinadas enfermedades y avanzar hacia tratamientos prácticamente personalizados forma parte de ese horizonte que entusiasma a muchos investigadores.

Es decir, la misma tecnología que para algunos podría representar el principio del fin, para otros puede convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la vida de millones de personas.

¿Apocalípticos u optimistas? Quizás un poco de las dos cosas

Lo que más me interesa de este documental es que nos permite escuchar a quienes están involucrados directamente en esta transformación. No estamos hablando solamente de especulaciones sobre un futuro lejano, sino de las ideas, los temores y las expectativas de personas que hoy participan en el desarrollo de estas tecnologías.

Y hay algo especialmente interesante en ese ejercicio: descubrir que ni siquiera entre los grandes protagonistas de la inteligencia artificial existen acuerdos absolutos sobre lo que puede suceder. Hay consensos, hay competencia, hay discusiones sobre regulaciones y también preocupaciones que, por momentos, parecen propias de una película de ciencia ficción.

Pero la inteligencia artificial ya no pertenece exclusivamente al territorio de la imaginación. Está entre nosotros, transforma nuestras actividades cotidianas y nos obliga a hacernos preguntas que hasta hace muy poco parecían reservadas para un futuro bastante lejano. Empezando, por ejemplo, por esta misma nota que ha sido cocreada con apoyo de una inteligencia artificial.

Por eso me parece que “El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista”, disponible en Netflix, es una propuesta muy recomendable. No porque tenga todas las respuestas, sino porque permite conocer diferentes miradas y comprender mejor la dimensión de lo que estamos viviendo.

Quizás no tengamos que elegir entre imaginar un paraíso tecnológico o anticipar el exterminio de la humanidad. Tal vez lo más importante sea conocer qué está pasando, escuchar distintas posiciones y formar nuestra propia mirada sobre un fenómeno que nos atraviesa a todos.

Y para eso, este documental puede aportar mucha información y una perspectiva más amplia. Sin cataclismos, sin euforias y sin que nos entre el pánico.