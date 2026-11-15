El nuevo avance en inteligencia artificial que podría predecir muertes súbitas cardíacas

Más de 300.000 personas en Estados Unidos mueren cada año debido a paros cardíacos súbitos, una emergencia letal que ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón falla, deteniendo el bombeo de sangre. Este fenómeno puede afectar tanto a adultos mayores con problemas cardíacos conocidos como a jóvenes atletas aparentemente sanos. Aunque los desfibriladores implantables pueden prevenir algunas de estas muertes, los médicos han enfrentado dificultades para identificar a los pacientes que más los necesitan.

Recientemente, investigadores de la Universidad de California en Berkeley identificaron una señal de advertencia previamente pasada por alto en electrocardiogramas (EKGs) rutinarios, que podría facilitar el reconocimiento de personas en riesgo antes de que ocurra un evento fatal.

El descubrimiento se realizó mediante inteligencia artificial (IA) entrenada con más de 440.000 electrocardiogramas recolectados en Suecia. Al comparar los patrones eléctricos registrados en estos escaneos con la información de certificados de defunción, los investigadores enseñaron a un sistema de IA a reconocer diferencias sutiles entre individuos sanos, pacientes con riesgos cardíacos conocidos y aquellos que eventualmente fallecieron por causas cardíacas súbitas.

El equipo luego evaluó la tecnología utilizando miles de registros adicionales de pacientes de Estados Unidos y Taiwán, probando si los patrones podrían identificar de manera confiable a personas con mayor riesgo en diferentes poblaciones.

La IA detecta riesgos cardíacos ocultos que las pruebas estándar no logran identificar

Los resultados sugieren que la IA puede identificar a pacientes vulnerables de manera más efectiva que las pruebas convencionales en las que los médicos suelen confiar. Los métodos de evaluación actuales se centran principalmente en la cantidad de sangre que el corazón bombea con cada contracción, una medida utilizada para evaluar si alguien podría beneficiarse de un desfibrilador implantado.

Con estas mediciones tradicionales, los médicos pueden identificar a un grupo de pacientes con una tasa de mortalidad anual por paro cardíaco súbito del 4.6%. Sin embargo, el sistema de IA identificó un grupo con una tasa de mortalidad anual del 7%, demostrando una mayor capacidad para distinguir a los pacientes que enfrentan un peligro serio.

Es importante destacar que el algoritmo también reconoció a una población más amplia de personas en riesgo elevado, incluyendo a miles que no habrían despertado preocupaciones bajo las pautas médicas existentes. La mayoría de estos individuos habrían sido clasificados como de riesgo relativamente bajo utilizando métodos convencionales.

Otra ventaja significativa es que el sistema de IA funciona con imágenes de EKG ordinarias, que ya se recolectan rutinariamente en hospitales y centros médicos de todo el mundo. Esto significa que la tecnología podría mejorar la evaluación sin requerir un nuevo tipo de prueba médica.

Los hallazgos, publicados en Nature, podrían ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas sobre quién debería recibir un desfibrilador implantable. También plantean una intrigante pregunta científica sobre qué cambios ocurren dentro del corazón que producen los patrones eléctricos que la IA ha aprendido a reconocer.

"Las decisiones médicas son realmente difíciles, y creo que por eso la IA es tan emocionante para mí", afirmó Ziad Obermeyer, profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de UC Berkeley y autor principal del estudio. "No solo podemos tomar mejores decisiones, sino que también comenzamos a entender qué está sucediendo con estos pacientes antes de que su corazón se detenga".

Por qué es tan difícil predecir la muerte cardíaca súbita

El paro cardíaco súbito se diferencia de un infarto. Un infarto ocurre cuando el flujo sanguíneo a una parte del corazón se bloquea o se restringe severamente. Por el contrario, el paro cardíaco resulta de un fallo en las señales eléctricas que coordinan los latidos del corazón.

La RCP inmediata y una descarga eléctrica de un desfibrilador externo automático pueden restaurar el ritmo del corazón en ocasiones. Sin embargo, aproximadamente el 90% de las personas que experimentan un paro cardíaco súbito fuera de un hospital mueren en minutos, lo que hace que el reconocimiento temprano de aquellos en riesgo sea especialmente importante.

Para Obermeyer, un médico de emergencias cuya investigación combina inteligencia artificial, medicina y política de salud, la muerte cardíaca súbita sigue siendo uno de los problemas no resueltos más frustrantes de la medicina. Dado que las víctimas a menudo mueren sin previo aviso, los investigadores tienen oportunidades limitadas para observar lo que sucede dentro del corazón justo antes de que se detenga. Una autopsia puede revelar vasos sanguíneos bloqueados, tejido endurecido u otras anomalías estructurales, pero no puede revelar completamente cómo estaba funcionando el corazón en los momentos previos a la muerte.

"Una de las cosas que hace que el problema sea muy trágico, pero también muy adecuado para la IA, es que tenemos la cura para este problema", dijo Obermeyer. "Si supieras que eres una de las personas que iba a caer muerta, irías a un cardiólogo y te implantarías un desfibrilador. El problema es que los médicos no pueden averiguar quién lo necesita antes de que sea demasiado tarde".

El problema con la evaluación actual del riesgo cardíaco

Los médicos actualmente dependen en gran medida de una medida de cuán efectivamente el corazón bombea sangre en cada latido. Los pacientes cuyos corazones bombeen por debajo de un umbral especificado pueden ser considerados candidatos para un desfibrilador cardiovertidor implantable, un dispositivo que puede entregar una descarga eléctrica cuando se desarrolla un ritmo cardíaco peligroso.

Sin embargo, obtener esta medida generalmente requiere una evaluación médica más extensa. Muchas personas que eventualmente experimentan un paro cardíaco súbito nunca reciben tales pruebas porque no tienen razones obvias para sospechar que están en peligro.

El enfoque también tiene limitaciones para los pacientes que son identificados como de alto riesgo. Aproximadamente dos tercios de los desfibriladores implantados en estos pacientes nunca necesitan entregar una descarga. Como resultado, muchas personas se someten a procedimientos invasivos costosos para emergencias potencialmente fatales que pueden no ocurrir nunca.

Al mismo tiempo, miles de personas que no son reconocidas como en riesgo mueren inesperadamente cada año. "En una fracción de esas personas, podríamos haber prevenido esas muertes si simplemente lo hubiéramos sabido a tiempo", dijo Obermeyer. "Se están perdiendo muchas vidas de personas que caen muertas por muerte cardíaca súbita que son prevenibles si tuviéramos mejores herramientas de IA para encontrar estas cosas".

Los investigadores esperan que la identificación de señales de advertencia más precisas pueda ayudar a los médicos a dirigir tratamientos preventivos hacia los pacientes más propensos a beneficiarse.

Cómo los investigadores entrenaron a la IA para reconocer patrones cardíacos mortales

Desarrollar el algoritmo requirió tres colecciones independientes de datos médicos obtenidos de diferentes partes del mundo. Los investigadores comenzaron con seis años de grabaciones de EKG del sistema de salud unificado de Suecia. Al vincular estos escaneos a certificados de defunción, pudieron examinar los patrones eléctricos de pacientes que luego experimentaron muerte cardíaca súbita y compararlos con los de otros pacientes.

La IA aprendió a identificar combinaciones de picos, ondas y otras características en las grabaciones que parecían estar asociadas con un riesgo elevado. Una vez que el sistema fue entrenado, el equipo lo probó contra dos conjuntos de datos adicionales: dos años de registros de EKG anonimados de un sistema hospitalario de San Diego y una colección separada de datos de pacientes de Taiwán.

Esta prueba internacional ayudó a los investigadores a evaluar si las habilidades predictivas del algoritmo se extendían más allá de la población sueca utilizada para desarrollarlo. "Una buena IA comienza con buenos datos", dijo Obermeyer, quien también es parte del programa conjunto UCSF-UC Berkeley de Salud de Precisión Computacional. "Desafortunadamente, datos como los que utilizamos para este estudio son increíblemente difíciles de acceder. Es una gran parte de por qué hay tan poca IA clínica en uso hoy en día".

Obtener y organizar la información fue en sí mismo una tarea masiva. Según Obermeyer, ensamblar los conjuntos de datos tomó aproximadamente 10 años y requirió contribuciones de dos organizaciones que ayudó a establecer, Dandelion Health y Nightingale Open Science. Ambas organizaciones trabajan para avanzar en la investigación médica mediante un mejor acceso a datos e inteligencia artificial.

"Es uno de los enormes lujos de estar en Berkeley", dijo Obermeyer. "Puedes perseguir estos proyectos que son una lenta combustión y luego tener, con suerte, un gran retorno cuando llegan a la meta".

De señales cardíacas ocultas a tratamientos que salvan vidas

Los investigadores ya han comenzado a explorar cómo podría utilizarse el sistema en entornos de atención médica reales. Obermeyer está colaborando con sistemas médicos en Suecia, Taiwán y Estados Unidos para introducir el algoritmo en bases de datos de EKG de hospitales. El objetivo es examinar escaneos cardíacos existentes en busca de signos de riesgo elevado e identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de un monitoreo adicional.

Bajo el enfoque propuesto, los médicos contactarían a los pacientes cuyos EKG reciban una evaluación de alto riesgo y les ofrecerían la oportunidad de usar un parche que registre continuamente la actividad eléctrica de su corazón. Estas grabaciones más largas podrían proporcionar pistas valiosas sobre los procesos biológicos responsables de las señales de advertencia detectadas por la IA. Comprender esos procesos podría ayudar a los investigadores a explicar por qué ciertos corazones son más vulnerables a desarrollar perturbaciones eléctricas fatales de repente.

Para algunos pacientes, la información adicional podría, en última instancia, respaldar una recomendación para recibir un desfibrilador implantable, potencialmente previniendo una muerte súbita y de otro modo inesperada.

Obermeyer también ha creado un sitio web donde las personas interesadas en conocer su propio riesgo pueden proporcionar información personal básica y una dirección de correo electrónico. El equipo de investigación puede luego contactarlas sobre el análisis de EKG cuando la tecnología se vuelva más ampliamente disponible.

¿Puede la IA revelar nuevos secretos sobre el corazón humano?

Más allá de su potencial para mejorar la prevención de muertes cardíacas súbitas, el descubrimiento destaca cómo la inteligencia artificial podría ayudar a los científicos a investigar misterios médicos que han resistido enfoques convencionales. En lugar de simplemente identificar a los pacientes que podrían necesitar tratamiento, el algoritmo ha descubierto patrones en la actividad cardíaca que los investigadores aún no comprenden completamente. Estudiar esas señales podría conducir a nuevas ideas sobre las perturbaciones eléctricas responsables de la muerte cardíaca súbita y potencialmente revelar oportunidades adicionales para la prevención.

Obermeyer cree que esta capacidad para descubrir patrones biológicos previamente no reconocidos podría convertirse en una de las contribuciones más importantes de la IA a la medicina, abriendo nuevas direcciones para la investigación mientras ayuda a los médicos a tomar mejores decisiones.

"También habrá una nueva forma de hacer ciencia que surgirá de estas herramientas", dijo Obermeyer, "y es divertido pensar en cómo eso comienza a suceder".