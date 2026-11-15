FOTO: Abogado de Elena Makarova critica a la Fiscalía y busca que su clienta sea escuchada por la Justicia

Buenos Aires (NA) -- El abogado René Herrera, quien representa a Elena Makarova, una mujer considerada presunta víctima de trata de personas en la causa judicial que se lleva adelante en Bariloche contra Konstantin Rudnev, ha expresado su fuerte desacuerdo con la actuación del Ministerio Público Fiscal. Herrera ha solicitado que la Justicia escuche nuevamente a su clienta, quien asegura que no ha sido víctima de ningún delito.

Durante una entrevista en el programa "Tiempo de Policiales", transmitido por ATP Streaming, el abogado destacó que Makarova ha intentado durante un año y medio que su versión de los hechos sea considerada, subrayando que su objetivo principal es desvincularse del proceso judicial para poder regresar a Rusia con su hijo.

"Elena ya hace un año y medio que está intentando decirle a la Justicia argentina que claramente no es víctima", afirmó Herrera.

El letrado reconoció que la ley permite la investigación de un posible delito de trata aunque la persona involucrada no se considere víctima, pero advirtió que esto no justifica desestimar las declaraciones de Makarova ni ignorar sus derechos. "Hay ciertos elementos que deben ser valorados por la Justicia argentina", apuntó, criticando que la Fiscalía mantenga su hipótesis sin dar suficiente atención a los planteos de su defendida.

Para Herrera, la actuación de los investigadores presenta una contradicción grave: mientras que ellos afirman que deben proteger a Makarova, ella sostiene que no es escuchada. "Parece que la Fiscalía persigue a un imputado y a la vez persiguió o por lo menos no la escucha a Elena como víctima", expresó.

Uno de los principales reclamos de la defensa es que Makarova pueda declarar nuevamente y participar en las audiencias judiciales a través de medios de comunicación a distancia. El abogado indicó que su clienta vive actualmente en Rusia y necesita una intérprete oficial de confianza para poder participar adecuadamente.

"Elena está pidiendo eso, que declare nuevamente, ser escuchada. Incluso ella quiere participar en las audiencias que se realizan en el proceso", manifestó.

Según el abogado, las barreras idiomáticas y la distancia no deberían impedir que Makarova ejerza sus derechos en la investigación. Se refirió a una audiencia reciente en la que la Justicia rechazó la solicitud de Makarova para prestar una nueva declaración mediante un procedimiento excepcional de anticipo jurisdiccional de prueba.

Herrera cuestionó esta decisión, aclarando que la mujer busca desvincularse del caso, aunque el rechazo no significa que no pueda volver a declarar. "Ella quiere vivir en paz en Rusia con su hijo. Lo intentó al venir acá, tuvo una muy mala experiencia por esta causa en la que la involucraron como víctima mientras niega haberlo sido", afirmó.

El abogado subrayó que "si hay dudas sobre lo que pasó, la respuesta no es callar a la víctima, sino lo contrario: escucharla, analizarla con el resto de las pruebas periféricas". A su juicio, una nueva declaración podría ayudar a esclarecer los hechos en investigación.

Además, Herrera enfatizó que su planteo no busca definir la inocencia o culpabilidad del imputado, sino garantizar que Makarova, identificada como presunta víctima, pueda expresar su versión de los hechos en condiciones adecuadas. "Si hay dudas sobre lo que pasó, hay que escucharla", repitió.

El letrado criticó fuertemente la postura del Ministerio Público Fiscal, al señalar que sus representantes parecen tener una actitud rígida frente a los planteos de su defendida. "Desde ahora ya se ve claramente que, por lo menos, los representantes del Ministerio Público Fiscal están empecinados con esta cuestión. Para mí, personalmente y profesionalmente, están cegados totalmente en su acusación", expresó.

Herrera considera que la decisión de avanzar en la investigación no debería obstaculizar la atención a los pedidos de Makarova. "Me parece perfecto, cada uno hace su trabajo, pero también escúchenla. Eso es lo que pedimos", reclamó.

Otro aspecto relevante de la entrevista abordó las condiciones que, según Herrera, enfrentó Makarova tras dar a luz en Argentina. El abogado aseguró que su representada sufrió restricciones en sus comunicaciones y presiones durante su permanencia en dispositivos de asistencia.

"Le sacaron el teléfono y la tenían casi incomunicada, con el pretexto de resguardarla", afirmó. Añadió que la mujer sintió que debía aceptar una interpretación de los hechos para recuperar su autonomía. "Ella repetía que no era víctima, que no era así, pero era como que le repetían una y otra vez lo que tenía que decir o cómo ella se tenía que considerar", relató Herrera.

El abogado enfatizó que Makarova atravesaba una situación de especial vulnerabilidad por el posparto y que, según su versión, no contaba en ese momento con una intérprete de confianza. "Estaba en posparto, le exigen que declare algo, la presionan, la incomunican, le sacan el teléfono", enumeró al reconstruir las circunstancias denunciadas por su representada.

Estos antecedentes, según el letrado, explican la desconfianza de Makarova hacia el proceso. Durante la entrevista, también reveló que el equipo jurídico evalúa iniciar una demanda contra el Estado argentino por el trato que habría recibido Makarova. "Ya en varias ocasiones tuvimos reuniones para evaluar esta petición de ella. Lo ha pedido en varias oportunidades", confirmó.

Herrera aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la presentación, buscando evitar consecuencias que puedan perjudicar a su representada. "Tenemos que ser muy certeros, muy hábiles con esta cuestión para no generar quizás un entorpecimiento incluso en perjuicio de ella", añadió.

El abogado también mencionó que hay abundante material pendiente de evaluación y que el avance del proceso debería permitir esclarecer las contradicciones entre la versión de Makarova y la acusación fiscal. Su postura, insistió, es acompañar a la mujer hasta donde ella decida.

En cuanto a los próximos pasos, el abogado anticipó que podrían surgir novedades sobre los pedidos de la representación de Makarova durante la segunda quincena de noviembre. Herrera reiteró su compromiso de seguir reclamando que la joven rusa pueda ejercer plenamente sus derechos dentro de la investigación federal de Bariloche. "Desde mi punto de vista, desde mi lugar, me toca acompañar a Elena y la vamos a acompañar hasta donde ella nos diga", concluyó.