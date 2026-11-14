Boca goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina

Boca Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense. El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue contundente en los momentos decisivos y resolvió una semifinal que tuvo un desarrollo más parejo durante la primera etapa.

El Xeneize no tuvo un comienzo sencillo. Banfield, pese a la diferencia de jerarquía entre los planteles, salió a buscarlo y consiguió generar situaciones de peligro. En ese tramo fue clave el arquero Álvaro Montero, quien respondió con intervenciones determinantes para mantener el cero.

Boca tuvo algunos intentos de Alan Velasco desde afuera del área, pero le costó encontrar profundidad. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció la jerarquía de Leandro Paredes: el mediocampista metió una pelota precisa dentro del área y encontró a Santiago Ascacibar, que cabeceó sin marca y ubicó el balón junto a un palo para establecer el 1-0.

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El gol sobre el cierre de la primera mitad representó un golpe anímico importante para los dos equipos.

Villa y Lozano sentenciaron la semifinal

En el complemento, el partido perdió intensidad durante varios minutos. Boca manejó la ventaja y Banfield comenzó a quedarse sin energía y alternativas para intentar cambiar el resultado.

La diferencia se amplió gracias a Sebastián Villa. El colombiano, que hasta entonces había tenido poca participación, apareció por el sector izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un remate que terminó contra un palo del arco defendido por el Ruso Rodríguez. El 2-0 dejó al Taladro muy condicionado y le permitió al Xeneize jugar con mayor tranquilidad.

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Con Banfield sin respuestas, Boca aprovechó los espacios y terminó de liquidar el encuentro. Villa volvió a ser protagonista con una asistencia desde la izquierda y Leandro Lozano apareció por el segundo palo para anticiparse a la defensa y marcar el 3-0.

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El equipo de Arruabarrena incluso tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia. La más clara fue para Leonel Flores, quien intentó una maniobra similar a la del segundo gol, pero su remate dio en el travesaño. En el rebote, Ascacibar tampoco pudo convertir.

El árbitro Nazareno Arasa dio por terminado el encuentro sin adicionar minutos, después de un cierre en el que Boca ya había asegurado su clasificación.

Cuánto dinero recibirá el campeón

Además del trofeo, los dos finalistas tendrán en juego un importante premio económico. Según lo establecido por el Comité Ejecutivo de la AFA en el boletín N° 6850, el ganador de la Copa Argentina recibirá otros 200 millones de pesos.

Boca y Platense ya acumularon $296.600.000 cada uno durante el recorrido en el torneo. Esa cifra contempla los premios correspondientes a las distintas instancias y los $106 millones que se aseguraron por alcanzar la final.

De esta manera, el campeón elevará sus ingresos a $496.600.000, una suma equivalente a unos 321.000 dólares, de acuerdo con la conversión consignada en la información publicada.

El premio deportivo: la Libertadores y la Recopa de Campeones

El título también tendrá consecuencias deportivas. El campeón obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y clasificará a la Recopa de Campeones, competencia que disputará junto a Rosario Central y Estudiantes.

En el caso de Boca, el boleto a la Libertadores ya está asegurado por su posición en la Tabla Anual. Si gana la Copa Argentina, ese cupo se trasladará al siguiente equipo mejor ubicado en la clasificación anual.

Además, existe otro escenario: si el Xeneize también conquista la Copa Sudamericana, el subcampeón de la Copa Argentina obtendrá el pasaje a la Libertadores.

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