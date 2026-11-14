Dos acróbatas cordobeses fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos tras viajar a un funeral

FOTO: Dos cordobeses fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos tras viajar a un funeral.

Dos cordobeses fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de viajar desde Orlando hasta Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes permanecen bajo custodia migratoria desde el sábado 7 de noviembre.

Ambos se desempeñan como acróbatas y residen en Estados Unidos desde hace seis años. Según sus allegados, cuentan con permisos de trabajo vigentes, tienen sus documentos en regla y pagan sus impuestos.

La detención se produjo en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix, poco después de que aterrizaran para acompañar a personas cercanas por el fallecimiento de un amigo.

Jonathan Batchelor, amigo de ambos, relató el episodio en la plataforma GoFundMe, donde se puso en marcha una campaña para reunir fondos destinados a cubrir los gastos de representación legal.

Según su testimonio, dos hombres vestidos de civil interceptaron primero a Agustín y lo esposaron. Cuando Gustavo preguntó adónde se llevaban a su compañero, también fue detenido.

“Ambos se encuentran ahora bajo custodia del ICE”, contó Batchelor.

Quiénes son los cordobeses detenidos

Romanello y Baccega viven en Estados Unidos desde 2020 y desarrollaron allí una trayectoria vinculada con el mundo de la acrobacia. Durante estos años trabajaron como artistas y entrenadores, y participaron en actividades destinadas tanto a niños como a adultos.

De acuerdo con el relato de su allegado, ambos tienen empleos de tiempo completo y también realizan otras actividades laborales de manera complementaria.

“Han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, deleitando tanto a niños como a adultos. Han entrenado a innumerables acróbatas y artistas en Orlando y Arizona”, expresó Batchelor, quien destacó el impacto que tuvieron en las personas con las que trabajaron.

El amigo de los detenidos también remarcó que, pese a contar con permisos laborales y documentación vigente, fueron arrestados sin que hasta el momento sus allegados hayan recibido una explicación sobre los motivos del procedimiento.

Permanecen en dos centros de detención diferentes

Los dos cordobeses fueron trasladados a establecimientos distintos. Romanello se encuentra en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega permanece en el Centro de Detención de Eloy, ambos en Arizona.

Batchelor contó que el miércoles logró comunicarse telefónicamente con Gustavo y que también pudo intercambiar mensajes con Agustín.

Según su relato, después de cuatro días de detención recién habían recibido una manta y una toalla cada uno. Además, señaló que las comunicaciones tienen costos elevados: los mensajes de texto cuestan 35 centavos y algunas llamadas telefónicas llegaron a alcanzar los 55 dólares por menos de 20 minutos.

Sus allegados también indicaron que todavía no tienen permitido realizar visitas y que no recibieron información precisa sobre los motivos de las detenciones.

Una colecta para afrontar los gastos legales

Ante la incertidumbre sobre la situación migratoria de ambos, familiares y amigos impulsaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para poder contratar abogados y afrontar los gastos judiciales.

La iniciativa ya había superado los 50.000 dólares recaudados, según la información difundida por sus allegados.

En cuanto a los próximos pasos, Romanello tiene prevista una audiencia de fianza para el miércoles 18 de noviembre. En el caso de Baccega, todavía no se informó una fecha para esa instancia.