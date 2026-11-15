FOTO: Día de los Refugiados en Argentina: los Ponchos Azules, un símbolo de solidaridad.

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Este domingo 15 de noviembre se celebra el Día de los Ponchos Azules, una iniciativa promovida por Fundación ACNUR Argentina que agrupa a más de un millón de personas comprometidas con la asistencia a quienes han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad y protección.

Argentina se destaca por contar con la comunidad solidaria más extensa a nivel global, un movimiento que ha logrado reunir a más de un millón de personas dispuestas a ayudar.

La conmemoración de esta fecha coincide con el aniversario de la adhesión de Argentina a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, un acto que tuvo lugar el 15 de noviembre de 1961, según el informe de ACNUR para la Agencia Noticias Argentinas.

En un contexto global marcado por conflictos bélicos y persecuciones, este acto formalizó la integración del país en el sistema internacional de protección para quienes se ven obligados a huir.

La tradición de hospitalidad se encuentra profundamente arraigada en la historia de muchas familias argentinas que recuerdan la llegada de abuelos y bisabuelos en busca de un refugio seguro, escapando de situaciones de hambre, guerra o persecución.

Actualmente, más de 117 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas por la fuerza. De estas, 45 millones son niños y niñas, un grupo altamente vulnerable a las crisis humanitarias.

ACNUR se encarga de brindar protección y asistencia a quienes huyen por causa de conflictos, guerras, persecuciones o violencia generalizada.

Este movimiento está comprometido con los valores de solidaridad, empatía y defensa de los derechos de las personas desplazadas y refugiadas.

Significado del poncho azul

El azul, que representa a las Naciones Unidas y a ACNUR, y el poncho, una prenda tradicional argentina que simboliza abrigo y solidaridad, reflejan la disposición de un país que extiende la mano y acoge a quienes buscan reconstruir sus vidas.

"Con más de 117 millones de personas desplazadas en el mundo y emergencias humanitarias que se agravan día a día, como en Yemen o Sudán, el apoyo de los Ponchos Azules se vuelve esencial. Este 15 de noviembre queremos reconocer a quienes ya son parte de esta comunidad e invitar a más personas a unirse para ofrecer otra oportunidad a quienes han perdido todo en su búsqueda de seguridad", manifestó Paula Martínez Álvarez, Directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

Una actividad con el Papa

En el contexto de la visita del Papa León XIV a Argentina, tres mujeres migrantes y refugiadas participaron de uno de los momentos destacados de la Santa Misa celebrada el 9 de noviembre en Buenos Aires.

Martine Kyakimwa Kitsa, proveniente de la República Democrática del Congo, junto a otras dos mujeres de Haití y Venezuela, presentó ofrendas que simbolizan el trabajo, la vida y el compromiso de toda una comunidad. Su participación destaca la contribución de las personas refugiadas y migrantes a la sociedad argentina y los valores de hospitalidad y solidaridad que promueven los Ponchos Azules.

Martine llegó a Argentina en 2012 con su esposo y tres de sus diez hijos, huyendo de la violencia en su país. Dos años después, con el apoyo de ACNUR, logró reunirse con el resto de su familia. Sobre su experiencia en la celebración, expresó: "Me llevo la felicidad, los abrazos de la gente y la palabra del Papa, la bendición".

Artistas como Juan Carlos Baglieto, Eleonora Wexler, La Sole, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, León Gieco, entre otros, se han sumado a esta causa para apoyar a quienes buscan un lugar seguro para reconstruir sus vidas.

"Cuando alguien tiene que dejar su hogar, su familia y todo lo que conoce para salvar su vida, necesita saber que no está solo. Ser un Poncho Azul es tender una mano y demostrar que siempre hay espacio para recibir y acompañar. Me llena de orgullo ser parte de una comunidad que elige estar presente para quienes más lo necesitan", compartió Osvaldo Laport, Embajador de Buena Voluntad de ACNUR.

Agencia NA