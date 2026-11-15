Un jugador de Boca cedido a Patronato dio positivo en alcoholemia tras chocar a un motociclista

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Nahuel Alejandro Genez, un lateral izquierdo de 23 años que pertenece a Boca Juniors y actualmente está cedido a préstamo en Patronato, estuvo involucrado en un siniestro de tránsito durante la mañana del sábado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuando chocó a un motociclista utilizando su Peugeot 208.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi, cuando Genez embistió por detrás a una motocicleta. Luego del choque, el jugador se retiró del lugar sin prestar asistencia a la víctima, pero fue convencido por un testigo para regresar al sitio minutos después.

Al llegar nuevamente al lugar del siniestro, personal de Tránsito de Paraná realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el momento del accidente, Genez conducía un Peugeot 208 negro acompañado por un pasajero de 22 años, y el impacto fue contra una motocicleta Motomel Skua 150 cc manejada por un hombre mayor de 50 años. Tras el choque, el motociclista fue lanzado varios metros, pero afortunadamente sufrió solo heridas leves.

El motociclista quedó tendido en el asfalto y fue atendido rápidamente. Tras ser trasladado al Hospital San Martín, se le diagnosticaron dolores en la cintura y la espalda, además de algunas escoriaciones en un brazo. Sin embargo, los médicos confirmaron que sus lesiones eran de carácter leve y le dieron el alta sin complicaciones.

Por su parte, los agentes de tránsito labraron las actas de infracción pertinentes y procedieron a retener tanto la licencia de conducir de Genez como su vehículo. Según reportes de medios locales, el futbolista continuó su camino tras el choque, pero fue seguido por otro motociclista que presenció el accidente y logró que regresara al lugar.

Nahuel Genez, nacido en 2003, se unió a las divisiones inferiores de Boca Juniors en 2014, comenzando su carrera como delantero antes de ser reubicado como lateral izquierdo. En 2021, se consagró campeón con el equipo de Reserva y debutó en la Primera División. Tras un breve paso por Tigre y Temperley, se unió a Patronato, donde ha disputado 15 partidos esta temporada y regresará a Boca Juniors en diciembre.

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