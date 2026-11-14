Emocionante: se retiró uno de los sobrevivientes de Chapecoense y los hinchas lo llevaron en andas

FOTO: Alan Ruschel, el sobreviviente de Chapecoense, se retiró y los hinchas lo llevaron en andas.

Alan Ruschel cerró este sábado una de las historias más conmovedoras del fútbol. A los 37 años, el defensor brasileño disputó su último partido como profesional y se despidió de las canchas después de haber sobrevivido a la tragedia aérea de Chapecoense, en 2016. Fue el único de los seis sobrevivientes que consiguió regresar a la actividad deportiva.

La jornada tuvo una escena que emocionó a los hinchas: en su llegada al estadio para el encuentro de Juventude ante Botafogo-SP, Ruschel fue llevado en andas por los propios simpatizantes, que quisieron homenajearlo antes de su despedida. El reconocimiento reflejó el cariño y la admiración que despertó una carrera atravesada por una experiencia que cambió su vida para siempre.

El futbolista había anunciado su retiro con un mensaje cargado de emoción, en el que agradeció al fútbol por haber sido su profesión, su sueño y una parte fundamental de su historia.

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“Mañana me despediré de las canchas, pero jamás de todo lo que el fútbol representa en mi vida”, escribió.

Una despedida después de una segunda oportunidad

En su mensaje, Ruschel recordó el camino que recorrió desde que dejó su casa a los 17 años para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

“A los 17 años salí de casa cargando una valija llena de sueños. Hoy, casi 20 años después, cierro este ciclo con el corazón lleno de gratitud. Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida”, expresó.

También dejó una frase que resume el significado que tuvo su regreso a las canchas: “Dios me permitió vivir mucho más de lo que alguna vez soñé”.

El defensor acompañó el anuncio con un video en el que aparece en el vestuario de Juventude, se prepara para jugar y agradece a su familia, a sus compañeros y a los hinchas. En otro momento, muestra las cicatrices que le quedaron por las heridas sufridas en el accidente aéreo.

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“Mis botines descansarán, pero los recuerdos y la gratitud serán eternos. Gracias, fútbol. Lo volvería a hacer todo de nuevo”, concluyó.

La tragedia de Chapecoense y el regreso al fútbol

El 28 de noviembre de 2016, el avión que trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Colombia se estrelló cuando el equipo viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. En el accidente murieron 71 personas y solamente seis sobrevivieron.

Ruschel fue uno de ellos. También sobrevivieron el arquero Jackson Follmann y el periodista Rafael Henzel, entre otras personas. Follmann sufrió la amputación de una pierna y no pudo continuar su carrera como futbolista.

El defensor debió atravesar una larga recuperación por las lesiones sufridas. Sin embargo, consiguió regresar a la actividad y volvió a vestir la camiseta de Chapecoense.

En su momento, contó que estuvo cerca de viajar en otro asiento del avión. Un dirigente le había pedido que se ubicara más adelante para que los periodistas pudieran permanecer juntos en las últimas filas. Finalmente, también influyó la insistencia de su compañero Jackson Follmann para que se sentara a su lado.

Después de su recuperación, Ruschel continuó su carrera en distintos equipos brasileños, entre ellos Goiás, Cruzeiro y América Mineiro. En 2020 regresó a Chapecoense y fue parte del plantel que consiguió el título de la Serie B. Más tarde pasó por Londrina y finalmente volvió a Juventude, el club donde había comenzado su trayectoria profesional.

El reconocimiento de los hinchas y un mensaje de Neymar

La despedida de Ruschel también generó reacciones de figuras del fútbol. Neymar comentó su publicación con una palabra: “Gigante”, acompañada por un emoji de aplausos.

Jackson Follmann, uno de sus compañeros en la tragedia de Chapecoense, también le dedicó un mensaje cargado de afecto: “Mi compadre, qué carrera, qué historia tan grande construiste. Sos gigante, te amo”.

Pero una de las imágenes más significativas llegó desde el propio estadio de Juventude. Los hinchas lo levantaron en andas para acompañarlo en su último partido, en un gesto que trascendió los colores y los resultados deportivos.