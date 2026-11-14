Alpine se prepara para el cierre de la temporada en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"
El equipo Alpine, con el argentino Franco Colapinto, busca culminar la temporada de Fórmula 1 de manera destacada en los próximos tres Grandes Premios.
FOTO: Alpine y un mensaje por la última recta en la Fórmula 1.
Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La escudería francesa Alpine, donde compiten el piloto argentino Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, se encuentra en la cuenta regresiva para el cierre de la temporada de la Fórmula 1. En un mensaje compartido en sus redes sociales, el equipo expresó: "Listos para darlo todo".
El campeonato de la máxima categoría del automovilismo se aproxima a su final, con solo tres Grandes Premios pendientes en su calendario oficial. Las competencias se llevarán a cabo en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde el equipo busca terminar el año de la mejor manera posible, señalando que "el triple encabezado final se acerca".
Con imágenes de sus dos pilotos, que ya tienen asegurada su participación para la próxima temporada, Alpine lanzó un mensaje que resalta su motivación para enfrentar los desafíos restantes del año.
En este contexto, la Fórmula 1 aún debe definir al ganador del Campeonato de Constructores, actualmente liderado por Mercedes con 652 puntos. Ferrari y Red Bull completan el podio con 510 y 415 puntos, respectivamente. Alpine se encuentra en una lucha por el quinto puesto, actualmente ocupado por Racing Bulls, que le lleva una ventaja de 45 puntos.
Este escenario presenta un alto grado de dificultad para el equipo, ya que para alcanzar la posición deseada, Colapinto y Gasly deberán terminar entre los cinco primeros en las tres carreras restantes y esperar que los pilotos de Racing Bulls no sumen puntos.
Los próximos Grandes Premios serán: Las Vegas, del 21 al 22 de noviembre; luego viajarán a Asia para competir en Qatar, del 27 al 29 del mismo mes, y, finalmente, cerrarán la temporada en el GP de Abu Dabi del 4 al 6 de diciembre.
Lectura rápida
¿Qué equipo compite en la Fórmula 1?
El equipo es Alpine, con los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly.
¿Qué mensaje compartió Alpine?
El equipo expresó estar "listos para darlo todo" en la recta final de la temporada.
¿Cuántos Grandes Premios quedan por disputarse?
Quedan tres Grandes Premios en el calendario.
¿Qué posiciones buscan alcanzar?
Buscan terminar en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
¿Cuáles son las próximas fechas de las carreras?
Las carreras son en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.
[Fuente: Noticias Argentinas]