Alpine se prepara para el cierre de la temporada en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

FOTO: Alpine y un mensaje por la última recta en la Fórmula 1.

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La escudería francesa Alpine, donde compiten el piloto argentino Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, se encuentra en la cuenta regresiva para el cierre de la temporada de la Fórmula 1. En un mensaje compartido en sus redes sociales, el equipo expresó: "Listos para darlo todo".

El campeonato de la máxima categoría del automovilismo se aproxima a su final, con solo tres Grandes Premios pendientes en su calendario oficial. Las competencias se llevarán a cabo en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde el equipo busca terminar el año de la mejor manera posible, señalando que "el triple encabezado final se acerca".

Con imágenes de sus dos pilotos, que ya tienen asegurada su participación para la próxima temporada, Alpine lanzó un mensaje que resalta su motivación para enfrentar los desafíos restantes del año.

En este contexto, la Fórmula 1 aún debe definir al ganador del Campeonato de Constructores, actualmente liderado por Mercedes con 652 puntos. Ferrari y Red Bull completan el podio con 510 y 415 puntos, respectivamente. Alpine se encuentra en una lucha por el quinto puesto, actualmente ocupado por Racing Bulls, que le lleva una ventaja de 45 puntos.

Este escenario presenta un alto grado de dificultad para el equipo, ya que para alcanzar la posición deseada, Colapinto y Gasly deberán terminar entre los cinco primeros en las tres carreras restantes y esperar que los pilotos de Racing Bulls no sumen puntos.

Los próximos Grandes Premios serán: Las Vegas, del 21 al 22 de noviembre; luego viajarán a Asia para competir en Qatar, del 27 al 29 del mismo mes, y, finalmente, cerrarán la temporada en el GP de Abu Dabi del 4 al 6 de diciembre.