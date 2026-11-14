Detienen en Lima a Abel Taya, sospechoso del triple homicidio en Florencio Varela

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El ciudadano peruano Abel Josuel Taya Humpire, uno de los acusados por el triple crimen de Florencio Varela, fue detenido este sábado en Lima, donde agentes de la policía local lograron apresarlo tras un trabajo coordinado con la Policía Federal Argentina (PFA).

El sujeto, de 32 años, tenía un pedido de captura pendiente y fue detenido en el distrito de Santa Anita, en la capital peruana.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, había solicitado la captura internacional de Taya Humpire, en el marco de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, perpetrados en septiembre de 2025.

Por su parte, la Policía Nacional de Perú confirmó la novedad en un posteo en la red social X: "Fue detenido un ciudadano requerido por presunto homicidio agravado. Es investigado por su presunta participación en un triple homicidio y presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas".

De acuerdo con los investigadores, Taya Humpire habría participado junto con otros integrantes de la organización narco en los hechos vinculados con el triple crimen, que conmocionó en su momento a la opinión pública, por la saña de los asesinatos.

De hecho, una de las primeras detenidas en la causa, Celeste González Guerrero, lo había identificado en su declaración como el supuesto custodio de Luis Valverde Rodríguez, conocido como "Papá".

Precisamente, Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", actualmente detenido en el Penal de Ezeiza, y está señalado por la Justicia como uno de los presuntos jefes de la estructura narco investigada.