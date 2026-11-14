Crece la sífilis entre los jóvenes: qué edades concentran más casos, síntomas y cómo prevenirla

FOTO: Alerta por el avance de la sífilis en Argentina: los síntomas y quiénes deben testearse.

La sífilis registra un crecimiento sostenido en Argentina y genera preocupación entre los especialistas por su propagación, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que puede permanecer sin síntomas durante determinados períodos, lo que dificulta su detección temprana.

La médica ginecóloga Ana Laura Arias (M.N. 141165), profesional del Hospital Durand y del Hospital Alemán, explicó en diálogo con Cadena 3 que, aunque se trata de una enfermedad conocida desde hace siglos, su incidencia aumentó considerablemente durante los últimos años. "Es una infección antiquísima. Los primeros registros son del año 1500, pero desde 2015 venimos registrando cada vez más casos de sífilis en nuestro país", señaló.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis en Argentina, con una tasa de 117,2 cada 100.000 habitantes. La cifra representa un incremento de aproximadamente el 27% respecto de los 36.917 casos informados en 2024 y constituye el registro anual más alto de la serie histórica.

La especialista advirtió que, si bien la infección puede afectar a personas de cualquier edad, los jóvenes constituyen uno de los grupos más comprometidos. "Todas las edades pueden verse afectadas, porque tiene mucho que ver con las conductas de riesgo. Pero estadísticamente vemos que las personas jóvenes son las más afectadas, aproximadamente entre los 15 y los 35 años", explicó.

Esta tendencia también aparece reflejada en los registros nacionales de 2025, que muestran que el 76% de los casos correspondió a personas de entre 15 y 39 años. La mayor tasa de incidencia se registró entre los 20 y los 24 años.

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• Cuáles son los síntomas y por qué puede pasar inadvertida

Uno de los principales problemas de la sífilis es que puede desarrollarse sin manifestaciones visibles, incluso cuando la persona está infectada. "Tenemos momentos en los que aparecen síntomas y podemos detectar la enfermedad, pero también hay períodos en los que no tenemos ningún síntoma y la infección sigue presente", explicó Arias.

En su etapa inicial, la enfermedad suele manifestarse mediante una pequeña úlcera o llaga, denominada chancro, que aparece generalmente en la zona donde ocurrió el contacto sexual.

La especialista aclaró que esta lesión puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y que habitualmente se localiza en los genitales, aunque también puede aparecer en otras partes del cuerpo.

Si la infección avanza sin tratamiento, pueden surgir nuevas manifestaciones, como manchas en la piel, lesiones en la boca y otros síntomas.

Sin embargo, la desaparición de las lesiones no significa que la enfermedad se haya curado. La sífilis puede continuar evolucionando y provocar complicaciones graves cuando no recibe tratamiento.

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• Qué hacer ante una relación sexual sin protección

Arias remarcó que resulta fundamental consultar a un profesional de la salud cuando existe la posibilidad de haber estado expuesto a la infección, incluso si no aparecen síntomas. "Si tuvimos algún contacto sexual en el que no utilizamos preservativo, o si se rompió o se salió, tenemos que considerar que pudo haber existido un contagio y consultar al médico para hacernos un testeo", recomendó.

La ginecóloga destacó que el preservativo sigue siendo una de las principales herramientas de prevención, aunque su protección frente a la sífilis no es absoluta, ya que pueden existir lesiones infecciosas en zonas que no quedan cubiertas.

También mencionó que en algunos países se utilizan estrategias preventivas con antibióticos para determinadas personas con mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual.

Una de ellas es la profilaxis posexposición con doxiciclina, conocida como doxy-PEP, cuya indicación está limitada a ciertos grupos y requiere evaluación médica. No reemplaza el uso del preservativo ni los controles periódicos.

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• La importancia del control ginecológico y los análisis de sangre

La especialista también puso el foco en la necesidad de incorporar el testeo de infecciones de transmisión sexual a los controles médicos habituales. Explicó que la sífilis generalmente se diagnostica mediante análisis de sangre y que no siempre es posible identificarla durante un examen ginecológico, especialmente cuando la paciente no presenta lesiones visibles.

Por ese motivo, recomendó que las mujeres adultas no embarazadas consulten sobre la posibilidad de realizarse estudios de detección durante sus controles anuales, de acuerdo con sus antecedentes y factores de riesgo.

Arias aclaró que estos análisis no necesariamente se solicitan de manera automática en todas las consultas, por lo que resulta importante conversar sobre el tema con el profesional tratante.

Otro aspecto especialmente sensible es la sífilis durante el embarazo, debido a las graves consecuencias que puede provocar en el bebé.

La médica insistió en la necesidad de realizar controles periódicos a las embarazadas, ya que una infección no diagnosticada puede transmitirse al feto y ocasionar complicaciones importantes.

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• Qué diferencia existe entre la sífilis y el HPV

Durante la entrevista, Arias también se refirió al virus del papiloma humano (HPV), otra de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Explicó que, en muchos casos, el virus permanece en el organismo durante uno o dos años y luego es eliminado por el sistema inmunitario, aunque pueden producirse nuevas infecciones por otros tipos de HPV.

Además, señaló que la mayoría de las infecciones por HPV no presenta síntomas y destacó la importancia de los controles ginecológicos, incluidos los estudios de detección del virus y de las alteraciones que puede producir en el cuello uterino.

No obstante, estos controles no sustituyen los análisis específicos para detectar sífilis.

En ese sentido, la especialista insistió en que la ausencia de síntomas no descarta una infección de transmisión sexual y que la detección temprana resulta fundamental para evitar complicaciones y reducir los contagios. La sífilis tiene cura y su tratamiento habitual se realiza con penicilina, según la etapa de la enfermedad y la evaluación médica.

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Informe de Lucía González.