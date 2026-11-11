¿Qué hará la política argentina después de escuchar a León XIV?

Por Adrián Simioni

La última homilía de León XIV, en Luján, me inspiró un pequeño ejercicio ilegal de la teología. El Papa habló de la reconciliación, la iluminación, la comunión y la misión como cuatro etapas de un camino que los fieles recorren en cada Eucaristía.

En estos días, los dirigentes políticos se mostraron fervorosos papistas. Muchos se preguntan si a partir de mañana va a cambiar algo.

La reconciliación empieza por hablar con todos. Hace falta recuperar el diálogo y frenar la violencia verbal. Muchos interpretaron ese llamado del Papa como un mensaje dirigido sobre todo al Gobierno.

La iluminación, en mi lectura, tiene que ver con la honestidad intelectual. Para decidir qué hacer, primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que nos pasa. Me gustaría que todos reconociéramos, por ejemplo, que la inflación es la mayor fábrica de pobreza. Ahí está, a mi juicio, el punto de partida de la política de Estado más importante que necesita Argentina. La deshonestidad en el diálogo también es una forma de violencia. Vuelve imposible la conversación.

La comunión nos obliga a preguntarnos cómo hacemos para que todos sean parte de ese acuerdo. Si combatir la inflación va a ser una política de Estado, ¿cómo la llevamos adelante entre todos y con el menor costo social posible?

La misión empieza cuando toca poner en práctica lo acordado. Ahí termina mi pequeño ejercicio ilegal de la teología y empieza el trabajo de la política.

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