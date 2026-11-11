¿Qué hará la política argentina después de escuchar a León XIV?
La última homilía del Papa inspira una lectura política de sus cuatro etapas. El desafío es recuperar el diálogo y acordar cómo combatir la inflación como política de Estado, con el menor costo social posible | Por Adrián Simioni.
11/11/2026 | 14:17Redacción Cadena 3
FOTO: El papa Léon XIV junto al presidente argentino Javier Milei. (Foto: Gobierno/archivo)
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Audio. ¿Qué hará la política argentina después de escuchar a León XIV? | Por Adrián Simioni
Ahora país
La última homilía de León XIV, en Luján, me inspiró un pequeño ejercicio ilegal de la teología. El Papa habló de la reconciliación, la iluminación, la comunión y la misión como cuatro etapas de un camino que los fieles recorren en cada Eucaristía.
En estos días, los dirigentes políticos se mostraron fervorosos papistas. Muchos se preguntan si a partir de mañana va a cambiar algo.
La reconciliación empieza por hablar con todos. Hace falta recuperar el diálogo y frenar la violencia verbal. Muchos interpretaron ese llamado del Papa como un mensaje dirigido sobre todo al Gobierno.
La iluminación, en mi lectura, tiene que ver con la honestidad intelectual. Para decidir qué hacer, primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que nos pasa. Me gustaría que todos reconociéramos, por ejemplo, que la inflación es la mayor fábrica de pobreza. Ahí está, a mi juicio, el punto de partida de la política de Estado más importante que necesita Argentina. La deshonestidad en el diálogo también es una forma de violencia. Vuelve imposible la conversación.
La comunión nos obliga a preguntarnos cómo hacemos para que todos sean parte de ese acuerdo. Si combatir la inflación va a ser una política de Estado, ¿cómo la llevamos adelante entre todos y con el menor costo social posible?
La misión empieza cuando toca poner en práctica lo acordado. Ahí termina mi pequeño ejercicio ilegal de la teología y empieza el trabajo de la política.
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Lectura rápida
¿Qué tema abordó el Papa en su última homilía? Habló de la reconciliación, la iluminación, la comunión y la misión como etapas de un camino en cada Eucaristía.
¿Qué se necesita para la reconciliación según el artículo? Se necesita recuperar el diálogo y frenar la violencia verbal.
¿Cuál es la mayor fábrica de pobreza según el autor? La inflación es identificada como la mayor fábrica de pobreza en Argentina.
¿Qué comienza cuando se pone en práctica lo acordado? La misión empieza cuando se implementa lo acordado en el ámbito de la política.