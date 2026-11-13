Córdoba abrió una mesa de trabajo con Nación para atender los reclamos en discapacidad
El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Carlos Galoppo, se reunió con el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian. Acordaron avanzar sobre tres ejes prioritarios.
13/11/2026 | 19:33Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Galoppo, se reunió con el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian.
FOTO: Carlos Galoppo, se reunió con el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian.
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La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba abrió un canal de trabajo con el Gobierno nacional para abordar las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias. El defensor del Pueblo adjunto a cargo, Carlos Galoppo, mantuvo una reunión con el secretario de Discapacidad de la Nación, Diego Masaragian, en la que planteó las principales demandas del sector en Córdoba.
El encuentro permitió establecer una agenda de trabajo conjunta frente a los problemas relacionados con el acceso a la salud, los medicamentos, los tratamientos, las prestaciones, las pensiones y la inclusión social y laboral.
Al término de la reunión, Galoppo explicó que el objetivo fue acercar a las autoridades nacionales las situaciones más complejas que enfrentan los sectores vulnerables de la provincia.
“Cuando el Estado está ausente, quienes más necesitan de esa protección son, entre muchos, las personas con discapacidad”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que la falta de una prestación o de un tratamiento, las demoras para obtener respuestas administrativas y las dificultades para trasladarse, estudiar o trabajar en igualdad de condiciones no constituyen hechos aislados, sino situaciones que reflejan derechos que no están siendo garantizados.
También remarcó que la Defensoría del Pueblo no puede limitarse a observar esos problemas, sino que debe intervenir para acercar respuestas a las personas afectadas y sus familias.
Los tres ejes prioritarios del acuerdo
Como resultado de la reunión, ambas autoridades acordaron trabajar de manera articulada sobre tres cuestiones consideradas centrales:
Programa Incluir Salud: buscar mejoras en su funcionamiento para garantizar las coberturas médicas necesarias.
Certificado Único de Discapacidad (CUD): agilizar la gestión y brindar información sobre la documentación necesaria para iniciar o avanzar con los trámites.
Pensiones no contributivas por invalidez: revisar las suspensiones recientes, evaluar cada situación particular y trabajar para restituir derechos vulnerados.
Estos puntos serán la base de una agenda de cooperación entre la Defensoría provincial y la Secretaría nacional de Discapacidad.
Salud, transporte e inclusión: las demandas planteadas
La agenda del encuentro también incluyó otras dificultades que afectan la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus grupos familiares.
Entre ellas se mencionaron los problemas para acceder a medicamentos y tratamientos, la demora en la asignación de turnos, las limitaciones en movilidad y transporte y los inconvenientes vinculados con prestaciones y coberturas.
Además, se plantearon cuestiones relacionadas con el acceso a la educación, la inclusión laboral, la accesibilidad física y comunicacional, la situación de los cuidadores y los episodios de discriminación y exclusión social.
La Defensoría también puso sobre la mesa el impacto de las dificultades económicas en las familias que deben afrontar los gastos y necesidades asociados a la discapacidad.
Galoppo destacó la predisposición de Nación
Tras la reunión, el defensor del Pueblo adjunto valoró la recepción del funcionario nacional y el compromiso de avanzar en una agenda conjunta.
“Destaco profundamente la excelente recepción por parte del secretario Diego Masaragian y la predisposición al diálogo. Hemos concretado un acuerdo de cooperación muy importante para gestionar de manera ágil y efectiva las necesidades urgentes de las personas con discapacidad en nuestra provincia”, expresó.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué canal se abrió? La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba abrió un canal de trabajo con el Gobierno nacional para abordar dificultades de personas con discapacidad.
¿Quiénes se reunieron? Se reunieron Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto, y Diego Masaragian, secretario de Discapacidad de la Nación.
¿Cuándo tuvo lugar la reunión? La reunión tuvo lugar recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se abordaron las dificultades? Las dificultades se abordaron en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
¿Por qué se estableció la agenda de trabajo? Se estableció para tratar problemas relacionados con el acceso a la salud, medicamentos, prestaciones y inclusión social y laboral.