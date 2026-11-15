El influencer Martín Cirio sorprendió al anunciar su candidatura como diputado

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- El influencer Martín Cirio generó revuelo entre sus seguidores durante su espectáculo "La Noche de Martina 2", donde expresó su deseo de incursionar en la política y presentarse como candidato a diputado. Sin embargo, poco después, compartió en sus redes sociales un mensaje que sembró dudas sobre su anuncio: "Era bait".

En su intervención, Cirio mencionó que su compromiso con diversas causas sociales, su participación en marchas y su labor informativa lo llevaron a considerar esta nueva etapa. "Estoy comprometido con algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, estoy informando. Y la verdad que me interesa mucho", manifestó antes de compartir su supuesta aspiración política.

El influencer aseguró: "Me voy a meter en política. No voy a arrancar desde arriba, no voy a postularme a presidente. Voy a arrancar desde abajo, en la política. Me voy a postular como diputado". A pesar de su entusiasmo, no brindó detalles sobre el partido o el grupo que lo respaldaría en esta nueva aventura.

Además, Cirio invitó a sus seguidores a generar un impacto en las redes sociales utilizando el hashtag #DiputadoTwitter y concluyó su discurso con una frase que resonó entre los presentes: "¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país, chicos".

No obstante, la posibilidad de una candidatura quedó envuelta en incertidumbre tras la publicación de su historia donde indicó que se trataba de una broma. Aunque su mensaje sugiere que el anuncio fue una simple broma, sus declaraciones durante el espectáculo y la falta de más información dejan abierta la pregunta sobre si hay un proyecto político real detrás de sus palabras.