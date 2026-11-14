Gales hizo historia: venció a los All Blacks después de 73 años con una defensa heroica

Gales protagonizó una de las grandes sorpresas del rugby internacional al derrotar a Nueva Zelanda por 35-28 en el Principality Stadium de Cardiff. Después de 73 años, los Dragones Rojos volvieron a vencer a los All Blacks, en un encuentro que quedará marcado por sus cinco tries y, especialmente, por una defensa extraordinaria en el tramo final.

El triunfo puso fin a una extensa sequía: Gales no derrotaba a los neozelandeses desde el 19 de diciembre de 1953, cuando se había impuesto por 13-8 en el Cardiff Arms Park. Además, llegó después de una racha de 34 derrotas consecutivas frente a los oceánicos.

La dimensión de la victoria se entiende todavía más al observar el recorrido reciente del seleccionado galés, que había acumulado 24 derrotas en 26 partidos entre el Mundial de 2023 y el último Torneo de las Seis Naciones.

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Un comienzo arrollador y una reacción de los All Blacks

El seleccionado local salió decidido a imponer condiciones y consiguió una ventaja de 14-0 durante los primeros seis minutos, gracias a dos tries. Nueva Zelanda respondió con una conquista de Cortez Ratima, pero Gales volvió a golpear antes del descanso con un try de Archie Griffin, para establecer el 21-7 a los 23 minutos.

Los All Blacks reaccionaron en el cierre de la primera etapa y consiguieron igualar el marcador. El segundo try llegó luego de una contra de 60 metros, tras recuperar la pelota en un line-out. Así, ambos equipos se fueron al vestuario con un empate 21-21.

En el complemento, Gales recuperó rápidamente el control y volvió a sacar una diferencia de 14 puntos, para ponerse 35-21 apenas ocho minutos después de la reanudación.

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Peter Lakai descontó para Nueva Zelanda y dejó el marcador 35-28. A partir de allí comenzó el tramo más exigente para los locales: durante media hora soportaron sucesivos ataques de los visitantes, pero mantuvieron la disciplina defensiva y evitaron que los All Blacks volvieran a marcar.

Orgullo galés y decepción neozelandesa

El entrenador de Gales, Steve Tandy, destacó el rendimiento de sus jugadores y el significado de la victoria para los aficionados.

“Siento orgullo por los jugadores y al ver lo que esto significa para los aficionados”, expresó. También resaltó la actitud del equipo desde el inicio y dejó un mensaje: “Nunca hay que perder la fe”.

Tandy calificó como “fenomenal” la actuación de sus dirigidos y sostuvo que el equipo debía disfrutar de una jornada histórica.

Del otro lado, el entrenador de Nueva Zelanda, Dave Rennie, manifestó su decepción por el resultado. Reconoció que su equipo comenzó mal ambas etapas, recibió 14 puntos rápidamente y se sintió desconectado durante distintos pasajes del encuentro.

Aunque los All Blacks tuvieron mayor posesión, dominio territorial y oportunidades para marcar, no lograron aprovecharlas. “Tenemos que mejorar muchísimo en ese aspecto”, admitió Rennie.

Los All Blacks siguen arriba en el grupo del Hemisferio Sur

Pese a la derrota, Nueva Zelanda quedó en el primer puesto del grupo del Hemisferio Sur, gracias a los dos puntos bonus obtenidos. De esa manera, se mantiene un punto por encima de Sudáfrica.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó en un segundo plano frente a la dimensión del triunfo galés: una selección que atravesaba una etapa complicada logró imponerse ante uno de los equipos más poderosos del rugby mundial y terminó con una espera de más de siete décadas.