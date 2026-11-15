FOTO: En Argentina, solo el 1,15% de la población participa en la donación de sangre

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- Donar sangre es un procedimiento sencillo, seguro y rápido que puede beneficiar hasta a cuatro personas. Esta acción permite obtener componentes sanguíneos como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, esenciales para tratar enfermedades y realizar transfusiones.

Entre los pacientes que requieren transfusiones se encuentran aquellos que están en tratamientos oncológicos, como quimioterapia y cirugías, así como personas con enfermedades hematológicas como leucemias y linfomas. Además, adultos mayores que sufren fracturas de cadera también pueden necesitar este recurso vital.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas revela que, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, solo el 1,15% de la población argentina dona sangre, cifra que se encuentra muy por debajo del mínimo ideal, que oscila entre el 3% y el 5%.

Frente a esta situación, desde el Hospital de Clínicas enfatizan que la sangre es un recurso que se necesita de manera continua y que las donaciones voluntarias y regulares son cruciales para asegurar su disponibilidad. A diferencia de otros insumos médicos, la sangre tiene un tiempo de conservación limitado, lo que obliga a mantener las reservas de forma constante.

La Dra. Alejandra Vellicce (M.N. 96.668), jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA, explica: "La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la requiere. En el Hospital de Clínicas el promedio de donantes es de 20 o 25 por día y se necesitan entre 40 y 45".

En nuestro país, el 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante de Sangre, en honor al Dr. Luis Agote, quien en 1914 descubrió la anticoagulación de la sangre y realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo.

¿Cómo es el proceso de donación?

La donación dura aproximadamente 45 minutos, desde la llegada del donante hasta su salida. Al llegar, se solicita el DNI y se registran los datos, que son confidenciales. Luego, se realiza una breve entrevista médica y un examen de laboratorio para determinar el grupo sanguíneo.

Finalmente, se efectúa la donación, que implica la extracción de 450 ml de sangre entera. Antes de donar, es recomendable descansar bien, desayunar, hidratarse y evitar actividades físicas intensas. Después de donar, es importante evitar ejercicio fuerte, mantenerse hidratado y no fumar ni beber alcohol.

El proceso de donación se lleva a cabo bajo estrictas normas de seguridad para proteger tanto al donante como al receptor. Se utilizan materiales estériles y se realizan controles médicos rigurosos, así como pruebas de calidad de la sangre, que incluyen la detección de enfermedades como VIH, hepatitis y Chagas.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Los requisitos son: ser mayor de 18 años y menor de 65, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. Aquellos que hayan tenido tatuajes o cirugías recientes deben esperar seis meses antes de donar.

"La frecuencia de donación varía según el sexo: los hombres pueden donar cada 3 meses (hasta 4 veces al año) y las mujeres cada 4 meses (hasta 3 veces al año)", aclara Vellicce.

Mitos sobre la donación de sangre

Desde el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas se aclaran algunas dudas comunes:

Es crucial desayunar, evitando grasas saturadas el día anterior.

Donar no altera el peso corporal; el cuerpo recupera fácilmente la sangre extraída.

El procedimiento no es doloroso; se minimiza cualquier molestia.

Es un proceso seguro, con insumos estériles y desechables.

No todos pueden donar, pero todos pueden ayudar difundiendo información.

El Banco de Sangre del Hospital de Clínicas opera de lunes a sábados, de 8 a 12.30. Para donar, es necesario presentar el DNI. Para más información, se puede consultar las redes sociales del Servicio de Hemoterapia o acercarse personalmente durante los horarios de atención.