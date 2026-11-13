Las islas Malvinas y el avance petrolero británico: "No hay que olvidar la Antártida"

FOTO: El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el ámbito internacional. Los días 10 y 11 de noviembre, ambos países expusieron sus posiciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, a raíz de una presentación argentina contra las actividades hidrocarburíferas británicas en la cuenca norte de las islas.

La controversia tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion y las medidas unilaterales que Argentina considera perjudiciales para sus derechos sobre la plataforma continental y la protección del medio marino. En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Vanessa Castello, licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Cooperación por la UNR y docente de esa universidad, explicó los alcances jurídicos de la presentación: «La Argentina no está presentando un reclamo por soberanía territorial. Es decir, esta controversia que tiene con el Reino Unido no la está llevando a este tribunal».

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La presentación argentina se concentra en tres pedidos: detener las perforaciones que impulsa el Reino Unido, impedir el uso de datos exploratorios en perjuicio del país y hacer cesar las acciones que puedan comprometer la protección ambiental.

Según Castello, el planteo busca evitar consecuencias irreversibles sobre los derechos argentinos y el medio marino. «Este es un poco el eje sobre el que Argentina está recurriendo al tribunal, no llevando el reclamo de soberanía que pasa por otros canales, sino vinculados a medidas unilaterales que el Reino Unido está llevando y que afectarían, según la Argentina, a su plataforma continental, que le va a provocar un daño irreversible», explicó.

Tras las audiencias, el tribunal anunció que el 28 de noviembre dará a conocer si acepta las medidas provisionales solicitadas por Argentina. Se trata de decisiones cautelares destinadas a preservar derechos y evitar daños mientras se resuelve el fondo de la controversia, que quedará en manos de un tribunal arbitral previsto por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. «Lo que va a hacer el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es expedirse sobre medidas provisionales, ya sea haciendo caso a la solicitud de Argentina, aceptando algunas, rechazando otras», precisó la especialista. Hasta que se conozca esa resolución, el Reino Unido puede continuar con las actividades cuestionadas por Argentina.

Castello también puso el foco en las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos países a negociar una solución pacífica a la disputa de soberanía. Entre ellas mencionó las resoluciones 2065 y 3149. Sobre esta última, aprobada en 1976, recordó que solicita a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que puedan perjudicar el proceso de negociación. «Todo lo que son los procesos de licencias pesqueras o estas últimas hidrocarburíferas, justamente contravienen estas resoluciones», sostuvo al explicar los argumentos argentinos frente a las iniciativas británicas.

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Otro de los acontecimientos recientes fue la visita oficial de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, a las Islas Malvinas, acompañada por su marido, el almirante Lawrence. Para Castello, el viaje tiene un significado principalmente simbólico y representa un respaldo británico a las autoridades y a la población de las islas.

«Lo entiendo como un apoyo que el Reino Unido le está dando a las autoridades de Malvinas, a la población de Malvinas, un poco respaldando la posición británica sobre las islas», señaló. También advirtió que la disputa debe contemplar la proyección británica sobre Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida. Respecto del vínculo entre Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido, consideró que los movimientos diplomáticos también deben leerse en función de los intereses sobre los recursos naturales del Atlántico Sur y las diferencias entre Washington y Londres.

En cuanto a las posibilidades de que el tribunal conceda las medidas solicitadas, la especialista mencionó antecedentes en los que el organismo dispuso resoluciones provisionales para preservar derechos, como el caso de la Fragata Libertad y otras controversias internacionales relacionadas con la explotación de recursos naturales. «Yo creo que en ese sentido, en la cuestión de preservación del medio marino, que es una de las cuestiones fundamentales que Argentina está llevando, creo que hay muchas posibilidades», evaluó.

Entrevista de Lucas Correa.