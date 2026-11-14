Controversia por fallas en LPF Play durante finales del Ascenso: AFA en la mira

Buenos Aires, 14 noviembre (NA)- La plataforma LPF Play, propiedad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y responsable de las transmisiones del Ascenso, volvió a quedar bajo cuestionamientos este fin de semana tras registrar interrupciones que impidieron a miles de usuarios seguir partidos decisivos de la Primera Nacional y la Primera B.

Los inconvenientes se produjeron en plena etapa de definición de los torneos y afectaron encuentros de alto interés deportivo. Numerosos abonados reportaron la aparición del mensaje "No pudimos iniciar la reproducción. Inténtalo más tarde" al intentar acceder a las transmisiones desde teléfonos móviles, computadoras y televisores.

Las primeras dificultades fueron advertidas durante el partido entre Atlanta y Estudiantes de Caseros, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. Según los usuarios, la señal sufrió interrupciones recurrentes que obligaron a actualizar la página en varias ocasiones para recuperar la transmisión.

Sin embargo, el episodio que generó mayor malestar ocurrió durante el encuentro entre Colón y Midland, disputado en Santa Fe. La señal permaneció fuera de servicio durante más de 20 minutos en la primera mitad del partido, un lapso en el que Federico Rasmussen marcó el gol que terminó asegurando la clasificación del conjunto santafesino.

Los problemas también alcanzaron a otros compromisos que se desarrollaban en simultáneo, entre ellos el triunfo de Arsenal sobre Comunicaciones por el campeonato de la Primera B.

La situación provocó una inmediata reacción de los hinchas en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas contra el servicio y contra las autoridades de la AFA. Términos como "papelón" y "vergüenza" se ubicaron entre las expresiones más repetidas por los usuarios afectados y gran parte de la bronca fue dirigida hacia el presidente de AFA, Claudio Tapia.

El descontento se vio agravado por una decisión reciente de la plataforma. LPF Play comenzó a cobrar un abono mensual de 15.000 pesos luego de haber ofrecido sus contenidos de manera gratuita durante los últimos meses, una medida que coincidió con el tramo decisivo de las competencias del Ascenso.

Las fallas registradas durante una jornada clave reavivaron las críticas de los suscriptores, que reclamaron mejoras en la calidad del servicio y cuestionaron el funcionamiento de una plataforma que posee la exclusividad de las transmisiones de las principales categorías del fútbol de ascenso argentino.