Irán asegura haber lanzado drones contra base militar estadounidense en Baréin

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- Irán afirmó haber atacado con seis drones una base militar estadounidense en Baréin, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria aseguró que el objetivo fue un sistema de radar de defensa antiaérea ubicado en la base de helicópteros de Al Riffa, mientras que las autoridades bareiníes informaron que interceptaron todos los ataques antes de que alcanzaran sus objetivos.

Durante la madrugada se escucharon explosiones y sonaron las sirenas de alarma en Baréin. Ante la situación, el Ministerio del Interior pidió a los residentes que mantuvieran la calma, se dirigieran al lugar seguro más cercano y siguieran las comunicaciones oficiales.

Poco después, los Guardianes de la Revolución reivindicaron la operación y señalaron que habían utilizado seis drones de la Fuerza Aeroespacial iraní, informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El episodio se produjo después de que el viernes Irán también reivindicara un ataque contra un sistema de radar estadounidense en ese país del Golfo. En aquella oportunidad, el Ejército de Estados Unidos aseguró que había interceptado y derribado los dos drones lanzados por las fuerzas iraníes.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, amenazó con extender geográficamente el conflicto si Estados Unidos vuelve a atacar a su país. "Si esta vez los estadounidenses cometen un error, serán la capacidad y la voluntad de las Fuerzas Armadas iraníes las que determinen la extensión geográfica del campo de batalla", advirtió ante la Cámara.

Baréin alberga una importante base naval estadounidense y es uno de los países del Golfo que recibió ataques iraníes desde el inicio de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán también renovó sus advertencias contra los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz y ya había amenazado con atacar bases estadounidenses en Europa.