Arruabarrena celebra la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina tras vencer a Banfield
El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, analizó la victoria por 3-0 ante Banfield y resaltó el compromiso del plantel en la clasificación a la final de la Copa Argentina.
FOTO: Arruabarrena tras la victoria y clasificación ante Banfield.
Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) -- El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, se mostró alegre tras la victoria por 3-0 ante Banfield y la clasificación a la final de la Copa Argentina, en la que espera a Platense. Además, destacó el trabajo del equipo: "Felicito a mis jugadores por tener al club en una nueva final".
El "Vasco" hizo hincapié en la personalidad de su plantel para llegar a una nueva instancia, en la que el club queda a un paso de conseguir un nuevo título en el año, tras consagrarse campeón de Liga. Además, brindó detalles de cuál es el pensamiento que intenta inculcarles a sus jugadores: "Insistir en tener esa mentalidad y ese hambre, es difícil, pero los chicos están muy metidos".
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Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién es el técnico de Boca?
El técnico de Boca es Rodolfo Arruabarrena.
¿Qué resultado obtuvo Boca ante Banfield?
Boca ganó 3-0 ante Banfield.
¿A qué final se clasificó Boca?
Boca se clasificó a la final de la Copa Argentina.
¿Qué equipo espera en la final?
Boca espera a Platense en la final.
¿Qué destacó Arruabarrena sobre su equipo?
Arruabarrena destacó la personalidad y el compromiso de su plantel.
[Fuente: Noticias Argentinas]