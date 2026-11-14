Arruabarrena celebra la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina tras vencer a Banfield

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) -- El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, se mostró alegre tras la victoria por 3-0 ante Banfield y la clasificación a la final de la Copa Argentina, en la que espera a Platense. Además, destacó el trabajo del equipo: "Felicito a mis jugadores por tener al club en una nueva final".

El "Vasco" hizo hincapié en la personalidad de su plantel para llegar a una nueva instancia, en la que el club queda a un paso de conseguir un nuevo título en el año, tras consagrarse campeón de Liga. Además, brindó detalles de cuál es el pensamiento que intenta inculcarles a sus jugadores: "Insistir en tener esa mentalidad y ese hambre, es difícil, pero los chicos están muy metidos".

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Agencia NA