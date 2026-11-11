El espejo que León XIV le dejó a la Argentina

Por Sergio Suppo

El papa León XIV nos dejó un espejo. En él aparecen las cosas maravillosas que tiene la Argentina, que son muchas, y también nuestras miserias. Todo espejo devuelve una imagen desde cierto ángulo. El Papa miró al país desde las convicciones morales y religiosas de la Iglesia, y cada uno puede discutir esa mirada. Lo que hizo en esta visita fue ponerles nombre a problemas que venimos discutiendo desde hace años y que siguen pendientes. Son anteriores al gobierno de Javier Milei.

Por eso me pareció tan oportuna la entrevista que Hernán Funes le hizo en Cadena 3 a la esposa de Esteban Bullrich. Bullrich viene defendiendo desde hace años la necesidad de una conversación que permita resolver los problemas de fondo del país. Lo planteaba mucho antes de que la enfermedad degenerativa lo llevara a usar una silla de ruedas. En esa prédica reconocí el espíritu del llamado de León XIV. Las diferencias son imprescindibles en cualquier sociedad. Con ellas hay que construir los acuerdos.

Por oficio, estoy condenado al escepticismo. Y cómo me gustaría equivocarme. Quiero que esa conversación ocurra, que haya una negociación en el mejor sentido de la palabra y que podamos alcanzar acuerdos sobre cuestiones de fondo. Acuerdos que se traduzcan en soluciones y nos permitan dejar de discutir una y otra vez los mismos problemas.

El Papa nos pidió que nos reconociéramos unos a otros y que se sentaran a la mesa quienes tienen alguna representación. En cuanto uno se imagina esa mesa, empiezan los vetos. Yo preferiría que "Juan" quedara afuera. "Juan" excluiría a "Pedro" y "Pedro", a "Juana". A mi juicio, una condena que mantiene a alguien en prisión marca un límite para esa convocatoria. Los demás dirigentes políticos y sociales, y quienes representan a otros sectores, tienen un lugar en esa mesa.

Como periodista, me toca reclamar respuestas. A los dirigentes les corresponde darlas. El llamado también nos alcanza a cada uno de nosotros, sobre todo cuando llega el momento de escuchar a quien preferiríamos dejar afuera.