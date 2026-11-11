Cómo transformar tu cocina con arte: consejos de diseñadores para un espacio más acogedor

La cocina, a menudo considerada el corazón del hogar, no tiene por qué sacrificar su estilo por su funcionalidad. A través de algunos consejos de decoración, es posible lograr un equilibrio entre lo práctico y lo estético. Si bien muchos piensan en cambios simples como nuevos tiradores o colores alegres para los muebles, es hora de considerar la incorporación de arte en este espacio.

La diseñadora de Chicago, Leah Phillips, destacó que una fotografía, pintura o impresión puede suavizar un ambiente que, en su mayoría, cuenta con superficies duras. Según ella, el arte "introduce color, textura y personalidad" en la cocina. "Puede aportar calidez y hacer que el espacio se sienta más acogedor y habitado", explicó.

La diseñadora de Providence, Rhode Island, Emily Lindberg, coincidió en que el arte puede transformar una de las áreas más transitadas del hogar. "La cocina es donde cocinamos, nos reunimos y pasamos tiempo con nuestros seres queridos", comentó. Sin embargo, a menudo está diseñada casi exclusivamente para cumplir funciones prácticas. La pieza adecuada puede añadir una dimensión extra a este espacio culinario. Además, el arte está disponible en prácticamente todos los rangos de precios, lo que permite adquirir algo sin gastar una fortuna.

Al momento de exhibir arte en la cocina, es importante no considerarlo como un detalle secundario. Leah Phillips sugirió tener en cuenta los colores, acabados y la sensación general del espacio al elegir una obra. "A veces incluso planeamos luces para cuadros durante el proceso de diseño, lo que es una hermosa manera de resaltar el arte y hacerlo sentir parte integral de la habitación".

La obra no necesariamente debe combinar a la perfección con la cocina. Phillips recomendó priorizar piezas que reflejen la perspectiva de diseño del propietario en lugar de elegir impresiones comunes que solo hagan juego con los muebles. La belleza, según ella, reside en el ojo del espectador. Brooke Mennen-Talsma, diseñadora de Iowa City, sugirió evitar obras que representen frutas, dulces o café, ya que, aunque temáticas, pueden resultar trilladas. "Es más interesante incorporar paisajes vintage, flores o incluso un retrato", añadió.

El arte floral, paisajístico y botánico también es del agrado de Phillips, mientras que Na Wang de Pillar Studio presentó arte ecuestre en una cocina reciente. "El fondo profundo y apagado de la pintura refleja los tonos marrones terrosos del azulejo, mientras que sus sutiles toques de color ofrecen un punto focal a la pared blanca", explicó el diseñador de Ontario. Sin esta obra, ese rincón sería mucho menos memorable.

A diferencia de otras habitaciones, donde se puede destinar una pared entera a una galería, el arte en la cocina se ve mejor distribuido en lugares discretos. Blair Burton, diseñadora de Austin, sugirió que una pequeña pintura sobre un mostrador, una impresión enmarcada en un rincón inesperado o una pieza apoyada contra el salpicadero pueden hacer que la cocina se asemeje más a una sala de estar.

Si el espacio en las paredes es limitado, Katie Kiser recomendó colocar una obra sobre un caballete de mesa, lo que también resulta encantador. Sin embargo, Phillips aconsejó evitar colocar arte justo encima de la cocina, ya que el vapor y la grasa pueden ensuciar la obra.

Aunque los diseñadores pueden tener reglas estrictas sobre cómo incorporar arte en la cocina, es fundamental disfrutar del proceso. "Diviértete con ello", instó Phillips. "Encuentra algo que ames y no temas pensar fuera de lo común".