Estreno de "Carne": un thriller que explora el consumismo y la crisis social en un futuro distópico

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La película "Carne" genera controversia al abordar el consumismo social a través de un thriller perturbador que explora un futuro distópico lleno de sangre y violencia. El filme cuenta con las actuaciones de Luciano Cáceres, Maite Lanata y Minerva Casero.

Dirigida por el joven cineasta uruguayo Tomás Marichal Urbán (24), la película se basa en una inquietante premisa: "¿Qué sucedería si un país que gira en torno a la carne se quedara sin ella?" Esta situación provoca un clima de terror y un análisis profundo de la desigualdad social llevada al extremo.

La narrativa plantea la problemática de "qué vidas son las que importan y cuáles no", reflejando un terror que se asemeja a una realidad cada vez más cercana. La sinopsis oficial ofrece un vistazo a la trama y a los motivos que mueven a los personajes principales.

"En un país cuya identidad gira en torno a la carne, la extinción del ganado desata una crisis social, económica y moral sin precedentes. Mientras el gobierno permanece inactivo, Matías, un empresario con un oscuro pasado familiar, propone una polémica ley para salvar la industria cárnica y recuperar la gloria del país. Sin embargo, tras el rechazo del proyecto, decide llevar su plan a extremos oscuros", se detalla en la descripción.

El elenco también incluye a Augusto Gordillo Lisboa, Paula Silva, Rafael Beltrán, Annasofía Facello, Susana Groisman, Néstor Guzzini, Christian Zagia, Victoria Fierro y Nicolás Moreno.

Durante una conferencia de prensa, el director Tomás Marichal expresó: "Es una película que aborda cuestiones profundas y complejas. Buscamos dar peso al aspecto social, pero no de una manera obvia".

"Creamos un mundo que refleja problemáticas actuales, como el maltrato animal y el veganismo, así como cuestiones políticas y religiosas", agregó el cineasta.

Por su parte, Luciano Cáceres subrayó la importancia de la comunicación en la trama: "Lo mediático es fundamental en esta historia. Hay un negocio que puede ser aprovechado políticamente".

En la ficción, se plantea la posibilidad de que las personas entreguen su cuerpo para obtener dinero para sus familias o celebraciones, una opción que es promovida a través de una intensa propaganda. "Si estás en situaciones límites, entregarte a la muerte puede ser una solución para dejar un buen pasar a los que quedan", reflexionó Cáceres.

El actor destacó la delgada línea entre la realidad y la ficción en los aspectos sociales, políticos y mediáticos: "Son tres elementos que nos rodean. La realidad supera la ficción de manera abrumadora. Compramos todo lo que nos venden mediáticamente, porque está muy bien elaborado".

"En un contexto donde las estadísticas de suicidio son alarmantes y la gente sufre tanto, esa alternativa se vuelve dolorosa. El mundo que nos rodea puede ser más maligno que lo que mostramos en la película", concluyó.

Minerva Casero compartió su experiencia al construir su personaje: "Desarrollé un rol polémico, casi primitivo, que se comporta como un animal, alejado de la sociedad".

"Carne" se estrenará en las salas argentinas el próximo 19 de noviembre, ofreciendo una mezcla de suspenso, drama, violencia, horror y humor negro, diseñada para generar una tensión constante.