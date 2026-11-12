Consejos para exhibir fotos familiares en casa: la regla del 8x10

Crear un hogar que refleje nuestra personalidad es un deseo común, donde cada mueble y detalle decorativo cuenta una historia. Sin embargo, es posible que desees considerar algunos consejos de diseño de interiores, especialmente en lo que respecta a la exhibición de fotos familiares. La fotógrafa Andia Ahedo defiende la inclusión de estas imágenes, pero con algunas recomendaciones específicas sobre cómo hacerlo de manera efectiva.

Una de las principales sugerencias de Ahedo es aplicar la "regla del 8x10" al momento de mostrar retratos familiares. Según ella, el tamaño de las impresiones no debería superar las 8x10 pulgadas, especialmente si se trata de fotos donde todos miran a la cámara y que se colocan en espacios comunes. Ahedo comparte una anécdota en su cuenta de Instagram: "Mis padres colgaron con orgullo un retrato familiar de tamaño póster sobre el piano durante años. Creo que los retratos familiares sobredimensionados solían ser un símbolo de estatus, pero siempre he preferido un enfoque más sutil: fotos familiares que te recuerdan dulces memorias sin exigir atención como punto focal de la habitación".

En un video, Ahedo expresa su desacuerdo con la necesidad de tener una imagen gigante en casa, sugiriendo que estas fotos pueden resultar incómodas para los invitados, quienes se ven obligados a "mantener contacto visual" con todos en la imagen mientras disfrutan de la compañía. En cambio, propone optar por un enfoque más discreto y deliberado, utilizando impresiones de 8x10 o más pequeñas, permitiendo que los invitados interactúen con las fotos a su propio ritmo. Si se desea un elemento artístico más destacado, sugiere usar un marco grande con un paspartú alrededor de una impresión de 8x10.

Además, Ahedo menciona que las imágenes cándidas y las fotos en estilo silueta pueden ser exhibidas en tamaños de hasta 11x14, aunque no es necesario ir más allá. "No subestimes las fotos cándidas", aconseja. "Tu galería de fotos está llena de momentos cotidianos que capturaste con tu teléfono porque sentiste algo. Confía en esa sensación y enmarca esas imágenes. Las que muestran a los niños riendo, a alguien contando una historia con las manos en el aire o un pequeño que corre por el borde del marco".

Otro consejo que brinda Ahedo es que no todos los marcos tienen que coincidir. "Tengo una cuadrícula de 12 marcos en mi escalera, todos marcos grandes de 16x20 sosteniendo una impresión de 8x10, y me gusta la simetría fuerte porque la pared es enorme", explica. "Pero en el resto de mi hogar, mezclo y combino tamaños de paspartú y marcos". Para añadir un toque decorativo, recomienda apilar un par de marcos con impresiones pequeñas y paspartús grandes que inviten a acercarse para ver mejor la foto.