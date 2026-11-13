Terrible temporal causó severos daños en Embarcación: hay más de 150 heridos y un niño grave

Lo que comenzó como una alerta meteorológica se transformó en cuestión de minutos en una pesadilla para los habitantes del norte salteño. Un fenómeno climático de extrema violencia, caracterizado por vientos huracanados y una lluvia intensa durante una hora, golpeó de lleno a Embarcación y Senda Hachada.

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Video. Feroz temporal destrozó Embarcación Cadena 3 Episodios

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El saldo preliminar oficial estremece: más de 150 personas heridas con distintos grados de complejidad, entre ellas fracturas de fémur, de muñeca, lesiones en la ingle y heridas cortantes profundas en brazos y piernas.

"El daño no tiene precedentes. Nunca habíamos tenido esta envergadura", expresó con consternación a Cadena 3 Dolores Montarcé, coordinadora general de Desarrollo Social.

Impacto estructural y asistencia de emergencia

El paso del temporal dejó postales de destrucción total. Las ráfagas derribaron paredes enteras, techos de viviendas, árboles añosos y postes de media tensión, lo que mantiene a gran parte de la zona sin suministro eléctrico desde ayer y con los accesos urbanos bloqueados por escombros y cables caídos.

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Fenómeno #elniño, Embarcación, Salta. Las imágenes hablan por si sola. https://t.co/fOEJsdgKoL — Brian Leonel Argañaras (@leonel_arg) November 13, 2026

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Las autoridades provinciales y municipales montaron operativos de emergencia a contrarreloj para asistir a las familias damnificadas.

"Pudimos hacer una primera descarga de camiones para poder atender hoy a las familias. En los momentos de emergencia es bueno guardar la calma; las asistencias van a llegar", señaló Montarcé, al tiempo que reconoció que los propios intendentes locales admitieron no haber vivido jamás una catástrofe semejante.

Un niño en código rojo y la incertidumbre del relevamiento

El momento más crítico de la tragedia recae sobre la situación de los menores afectados. Desde el hospital local se confirmó la derivación urgente de un niño en código rojo hacia el Hospital de Orán, con un diagnóstico reservado de traumatismo encéfalocraneano grave.

• Heridos de gravedad: 150 pacientes atendidos con fracturas y lesiones cortantes.

• Menor internado: Un niño trasladado de urgencia a Orán con pronóstico reservado.

• Suspensión de actividades: Las clases fueron suspendidas en todas las escuelas de la zona afectada debido a los techos caídos y el peligro latente.



Con las primeras luces del día, los equipos de rescate continúan evaluando los parajes más alejados para determinar la dimensión real de los daños y coordinar la llegada de ayuda humanitaria a los sectores que permanecen aislados.

Informe de Elisa Zamora.