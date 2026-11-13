Levantaron la suspensión de los vuelos en Estados Unidos y descartan haber sufrido un ciberataque

FOTO: La medida obedeció a problemas de comunicación en el control del tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó este viernes a la noche la prohibición nacional de vuelos en tierra que había paralizado durante más de cuatro horas las operaciones aéreas en Estados Unidos, una medida extraordinaria que provocó miles de retrasos y cancelaciones y generó un caos generalizado en los principales aeropuertos del país.

La decisión permitirá que los servicios que debían partir desde Ezeiza hacia los Estados Unidos, lo hagan normalmente, aunque en algunos casos con demoras, pero sin cancelaciones.

La restricción fue impuesta después de que una interrupción en las telecomunicaciones afectara sistemas críticos para la gestión del tráfico aéreo. Según fuentes de la industria aeronáutica, el incidente se originó por una falla en los enrutadores de red, lo que desencadenó problemas de comunicación a escala nacional y obligó a las autoridades a suspender temporalmente las salidas de vuelos por razones de seguridad.

Tras la normalización gradual de los sistemas, la FAA autorizó la reanudación de las operaciones domésticas. La medida puso fin a horas de incertidumbre para aerolíneas, pasajeros y autoridades aeroportuarias, en una de las interrupciones más significativas registradas en el sistema de aviación estadounidense en los últimos años.

Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la situación evolucionaba favorablemente y destacó que las operaciones comenzaban a recuperarse. El funcionario fue categórico al descartar cualquier hipótesis vinculada a ataques informáticos.

“No hubo ningún ciberataque”, afirmó Mullin, quien además insistió en que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida. “El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro”, sostuvo.

El impacto sobre los viajeros fue inmediato. De acuerdo con un análisis de la firma especializada Cirium, cerca de 1,5 millones de personas quedaron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones y demoras. Mientras los vuelos que ya se encontraban en el aire recibieron autorización para completar sus trayectos y aterrizar, las aeronaves en tierra permanecieron inmovilizadas durante horas, provocando escenas de saturación en terminales de todo el país.

Las autoridades también descartaron que la interrupción estuviera relacionada con la reciente caída de servicios informáticos que había afectado a Microsoft durante la semana. Según fuentes policiales citadas por CNN, las evaluaciones preliminares apuntan a una falla técnica en la infraestructura de telecomunicaciones y no encontraron indicios de una acción maliciosa o de un ataque cibernético.

La reanudación de los vuelos permitió comenzar la compleja tarea de normalizar la red aérea estadounidense, aunque se prevé que las consecuencias operativas de la paralización continúen durante varias horas debido al efecto acumulado de las cancelaciones y demoras registradas en todo el país.

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Investigan el origen de la falla

De acuerdo con los primeros informes, el problema estaría relacionado con las comunicaciones del sistema de control aéreo. Dos funcionarios de las fuerzas del orden señalaron que, según la información preliminar, no se trataría de un ciberataque.

La investigación técnica continúa para determinar el origen del inconveniente.

La suspensión alcanzó a los vuelos nacionales de todo Estados Unidos y se mantuvo vigente hasta que las autoridades consideraron que existían condiciones de seguridad para recuperar el servicio.

Cuándo fue la última suspensión nacional de vuelos

Un episodio de estas características no se registraba desde enero de 2023, cuando una falla en el sistema de notificación a los pilotos obligó a detener las operaciones aéreas en todo el país.

Antes de ese antecedente, la última suspensión nacional había ocurrido después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.