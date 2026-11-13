FOTO: Se reanudan los vuelos en Estados Unidos tras más de cuatro horas de suspensión

Buenos Aires, 13 noviembre (NA)- La Administración Federal de Aviación (FAA) ha levantado la suspensión de vuelos que mantuvo en tierra a la aviación de Estados Unidos durante más de cuatro horas, lo que generó un amplio caos en los aeropuertos del país. Esta medida extraordinaria provocó miles de retrasos y cancelaciones en un sistema que busca reponerse rápidamente.

Con la decisión de la FAA, los vuelos programados desde Ezeiza hacia Estados Unidos podrán llevarse a cabo, aunque se anticipan demoras en algunos casos, pero sin cancelaciones.

La restricción fue impuesta debido a una interrupción en las telecomunicaciones que afectó sistemas críticos para la gestión del tráfico aéreo. Según fuentes de la industria, el problema se originó por una falla en los enrutadores de red, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente los vuelos por razones de seguridad.

Con la gradual normalización de los sistemas, la FAA ha autorizado la reanudación de las operaciones aéreas, poniendo fin a horas de incertidumbre para aerolíneas y pasajeros, en lo que se considera una de las interrupciones más significativas en el sistema de aviación estadounidense en años.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que la situación mejoraba y que las operaciones comenzaban a recuperarse. Mullin descartó cualquier vinculación del incidente con ciberataques, afirmando categóricamente: "No hubo ningún ciberataque", y aseguró que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida.

"El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro", enfatizó el funcionario.

El impacto en los viajeros fue inmediato. Según un análisis de la firma Cirium, aproximadamente 1,5 millones de personas se vieron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones y demoras. Los vuelos que ya estaban en el aire recibieron autorización para completar sus trayectos, mientras que las aeronaves en tierra permanecieron inmovilizadas, generando escenas de congestión en los aeropuertos de todo el país.

Las autoridades también aclararon que la interrupción no estaba relacionada con la reciente caída de servicios informáticos de Microsoft. Evaluaciones preliminares sugieren que la causa fue una falla técnica en la infraestructura de telecomunicaciones, sin indicios de acción maliciosa.

La reanudación de los vuelos marca el inicio de la compleja tarea de restablecer la normalidad en la red aérea estadounidense. Sin embargo, se anticipa que las consecuencias operativas de la paralización persistirán durante varias horas debido al efecto acumulado de las cancelaciones y demoras en todo el país.