La crisis de Nvidia sacude a los CEDEAR en Argentina y pone la mira en su próximo balance

FOTO: Jensen Huang, cofundador y CEO del gigante tecnológico Nvidia, renunció en medio del escándalo por el espionaje de China.

La renuncia inmediata de Jensen Huang como máxima autoridad de Nvidia —tras conocerse un escándalo que salpica la cúpula corporativa— provocó un fuerte cimbronazo en los mercados internacionales con repercusión directa en la plaza local. Los inversores argentinos que operan instrumentos vinculados al sector tecnológico debieron enfrentar una rueda de extrema volatilidad en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La caída del CEDEAR y la mecánica de cotización local

El certificado de depuración argentino (CEDEAR) de Nvidia experimentó una fuerte contracción al inicio de la jornada, operando con una baja que llegó a perforar el 14% en sintonía con el derrumbe inicial de la acción en el índice Nasdaq de Wall Street.

Especialistas del mercado bursátil recordaron que la volatilidad de estos instrumentos en pesos responde de manera directa a una doble variable:

• El precio de cotización del activo subyacente en los mercados internacionales.

• El tipo de cambio implícito del contado con liquidación (CCL) que rige en la plaza local.

Ante la dinámica de apertura, los certificados locales suelen amplificar temporalmente los movimientos registrados en el exterior durante las horas previas hasta lograr la sincronización definitiva de ambas plazas. En el plano mensual, el papel acumula una corrección significativa dentro de las carteras de los ahorristas argentinos.

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Efecto contagio en la cadena de inteligencia artificial y criptoactivos

La contracción bursátil no se limitó de manera exclusiva a Nvidia, sino que arrastró a otros eslabones clave del ecosistema tecnológico y de infraestructura para la inteligencia artificial muy demandados por el inversor minorista local, tales como fabricantes de componentes de memoria y almacenamiento.

Asimismo, la alta correlación entre los activos tecnológicos y el mercado de criptomonedas generó presiones bajistas colaterales sobre fondos cotizados (ETF) globales que figuran entre los instrumentos más operados por el público argentino en BYMA. Esta situación expuso los riesgos inherentes a la concentración de carteras en un único segmento temático.

Una semana clave para el rumbo de la compañía

Con Colette Kress ocupando de forma interina la dirección ejecutiva, la atención de los analistas y operadores se concentra ahora en el calendario corporativo.

La presentación de los resultados financieros trimestrales prevista para los próximos días se convertirá en un test fundamental para evaluar el verdadero impacto de la transición directiva sobre la demanda de infraestructura tecnológica y definir las perspectivas de mediano plazo para los inversores.